Barilla: ‘Wasa is een merk voor elk moment van de dag en voor iedereen’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Brood, broodvervangers & ontbijtgranen, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Barilla

UTRECHT - Edwin Vos, salesmanager bij Barilla, vertelt Levensmiddelenkrant over wat Barilla een sterk merk maakt. De internationale organisatie heeft de Gouden Partner gewonnen in de categorie Brood, broodvervangers & ontbijtgranen.

Gefeliciteerd met jullie Gouden Partner! Hoe voelen jullie je daarbij?

“We zijn natuurlijk trots dat we met een klein team samen met onze retailpartners het verschil kunnen maken. Het is een mooie beloning voor de continue groei van de knäckebrödcategorie en het Wasa-merk over de afgelopen tien jaar. De aandacht vanuit onze visie, good for you, good for the planet , is een gezonde basis om verder op door te groeien.”



Wat maakt jullie Gouden Partner in de categorie brood, broodvervangers en ontbijtgranen in jullie optiek?

“We geloven bij Wasa in de kracht van de eenvoud, onze producten zijn eerlijk en simpel. Dit is ook onze basis om samen te werken. Daarnaast maakt onze internationale organisatie dat we veel kennis kunnen meenemen naar Nederland, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van E-commerce waar we vanaf de beginfase direct de juiste focus konden leggen. Dit geldt ook voor onze Italiaanse Barilla pasta, als wereldmarktleider hebben we veel kennis van de shopper en de categorie verzameld die in Nederland kan zorgen voor categoriegroei.”



Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“We zijn consistent gebleven en houden de focus op de belangrijke groeidrivers. Verder hebben we veel tijd en aandacht geïnvesteerd in e-commerce, niet alleen in groei, maar juist in een gezonde ontwikkeling van de categorie online. Daarnaast worden we steeds vaker gevraagd om mee te denken over de toekomst van broodvervangers. Hierdoor gaat de relatie verder dan het aanbieden van producten en activaties.”



Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“We gaan natuurlijk verder met het laten groeien van knäckebröd, maar zullen zeker ook initiatieven in onze andere categorieën ontwikkelen, zoals crackers en tussendoor. Het jong houden van het merk met communicatie en innovatie is daarbij de sleutel tot succes. Een voorbeeld hiervan is onze nieuwste introductie, Wasa Tasty Bites. Last but not least gaan we verder op de verduurzamingsroute; onze ambitie is om Wasa CO 2 -positief te maken. We gaan daarin zeker verdere stappen zetten.”



Hoe wordt jullie product door consumenten ontvangen?

“Consumenten waarderen de smaak en kwaliteit van Wasa. Ze zien ons als het echte knäckebröd en al het goede dat Zweden te bieden heeft. In toenemende mate worden broodvervangers, en zeker knäckebröd en crackers, tussen de traditionele maaltijdmomenten gegeten, zowel belegd als onbelegd. De goede smaak, het hoge percentage vezels en de rogge die in de meeste producten wordt verwerkt, maken Wasa tot een merk voor elk moment van de dag en voor iedereen.”

Tamara Haverkamp

Category manager bij Hoogvliet over Barilla:

“De samenwerking met Barilla verloopt prima. Het contact verloopt goed en overleggen lopen soepel. Ik kijk uit naar de toekomst met Barilla als samenwerkingspartner.”

Bron: Levensmiddelenkrant