Bolton Nederland: ‘We blijven bouwen aan categoriegroei’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Vis & visconserven, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: Bolton Nederland

UTRECHT - In de categorie Vis & visconserven heeft Bolton Nederland gewonnen op het criterium Rendementsbijdrage. “Het winnen van de Gouden Partner 2021 is een mooie erkenning van onze inspanningen”, reageren Jaap-Frank Dijkveldstol (country manager), Stijn van Poppel (national account manager) en Arun Groenendijk (marketing manager) bij Bolton Nederland.

Wat is de sleutel tot jullie succes?

“Door het aanbieden van premiumproducten en de continue aandacht voor de categorie via forse mediaondersteuning heeft Rio Mare de afgelopen jaren niet alleen voor merkgroei, maar ook voor categoriegroei gezorgd. Hier wordt de rendementsgroei binnen de categorie door gedreven en is de categorie sinds de introductie van Rio Mare in 2008 meer dan verdubbeld in omzet.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

“We hebben een duidelijke focus aangebracht op ons kernassortiment en in deze pijlers geïnvesteerd. Onze klanten hebben dit advies gevolgd, wat het schap en de omzet ten goede is gekomen. We hebben ons ook meer gericht op de winkelvloer, om de consument direct te bereiken daar waar de aankoopkeuzes worden gemaakt. Daarnaast zoeken we de consument steeds vaker online op.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op jullie succes?

“Wij garanderen met Rio Mare dat we met elke introductie waarde zullen toevoegen aan het schap. We zullen de categorie onder de aandacht brengen via onze mediacampagnes, waar de hele trade van mee profiteert. Ten slotte blijven we de liefhebbers van premiumtonijn bedienen met de beste kwaliteit op het schap.”

Hoe kijken consumenten tegen jullie product aan?

“We worden gezien als meest premiummerk dat de hoogste kwaliteit visconserven biedt. De consument herkent Rio Mare als de meest smaakvolle tonijn. Wij gebruiken enkel tonijnmoten, de beste kwaliteit olijfolie en werken in het productieproces met de zogenaamde double-cleaning methode. Ook is Rio Mare een echt Italiaans merk en de smaakvolle Italiaanse eetcultuur wordt gewaardeerd door de consument. Onze mediacampagnes spelen hier eveneens op in. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid met ons ruime Pole & Line-aanbod en ons assortiment MSC-gecertificeerde producten, hetgeen we in de komende periode verder gaan uitbreiden.”

Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“Komende jaren bouwen we samen met onze retailpartners verder aan de groei van de categorie visconserven en het succes van Rio Mare. Toevoegen van waarde en rendement aan de categorie spelen daarbij een belangrijke rol. Wij willen onze retailpartners bedanken voor het vertrouwen en de waardering. Het winnen van de Gouden Partner inspireert ons om door te gaan op de ingeslagen weg.”



Jan de Graaf

Category manager bij Albert Heijn over Bolton Nederland:

“Bolton is in staat om door onderscheidende proposities meer rendement aan de categorie bij te dragen. Ze weten een premiumplek te claimen, en weten daardoor het rendement hoog te houden. Ook spelen ze goed in op specifieke gebruiksmomenten als salade en lunchmomenten. Met bijvoorbeeld Rio Mare Insalatissime claimen ze een eigen positie die ze flink ondersteunen met hun marketingcampagne. Ze voegen er omzet, waarde en relevantie aan toe.”



Bron: Levensmiddelenkrant