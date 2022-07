Brinkers Food: ‘We zetten net dat stapje meer’

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Zoet broodbeleg Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep Winnaar: Brinkers Food

ENSCHEDE - Marketing manager Claudine Vrooijink, international sales manager Yordy Bakker en area sales manager Peter Krijnsen werken niet alleen hard voor hun eigen goed belegde boterham, maar ook voor die van de rest van ons. Een Gouden Partner is het welverdiende resultaat.

Gefeliciteerd met het winnen van een Gouden Partner! Waar komt de oorkonde te hangen?

Claudine: “In een grote spreekkamer bij ons verkoopkantoor zullen we ongetwijfeld een fraai plekje voor de Gouden Partner-oorkonde vinden. Zo kan iedereen tijdens onze besprekingen zien dat we trots zijn op deze onderscheiding.”



Wat maakt dat jullie de prijs in de wacht hebben gesleept?

Yordy: “Brinkers is een van de meest innovatieve spelers binnen de categorie biologische chocoladepasta en deze prijs onderstreept dat nog maar eens.”

Peter: “We proberen altijd mee te denken met de afnemers van onze chocoladepasta’s en de consument. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met de huidige trends, waar we dan ook sterk op inspelen. Het is nét dat stapje meer dat we zetten, waarbij we met plezier vaststellen dat onze inspanningen om het schap zo optimaal en onderscheidend mogelijk in te richten worden gewaardeerd.”

Claudine: “Daarnaast zijn we ook op het gebied van marketing erg actief. Hierbij ligt de focus met name op below the line . Via onder meer advertising, promoties, sampling, samenwerkingen met influencers en activiteiten op social media geven we onze merken – zie ook www.brinkers.com – maximale ondersteuning.”



Wat is de invloed van de moeizame onderhandelingen van het afgelopen jaar op de samenwerking?

Yordy: “Tot nu toe hebben we veel begrip ontvangen van onze afnemers, wat ons helpt deze periode goed door te komen. We streven ernaar dat samen met hen en de consument te doen. De samenwerking met onze afnemers is uitstekend en aan de kant van de retailers is er veel vertrouwen in de kwaliteit en leverperformance van Brinkers Food.”



Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

Peter: “Wederzijds vertrouwen, sterke communicatie, persoonlijke aandacht, geloof en vertrouwen in je merk.”

Yordy: “Samen blijven kijken naar trends en daar op blijven inspelen. Ook ons doorlopende proces van productontwikkeling en onze aandacht voor duurzaamheid zijn van eminent belang.”



Op welke manier(en) dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie? Wat mogen we van jullie verwachten in de nabije toekomst?

Yordy: “Het ontwikkelen van nieuwe concepten als een sixpack met 40 gram minipotjes, maar ook de introductie van nieuwe variëteiten, zoals op dit moment onder meer de walnoot- en pistachevariant.”

Claudine: “We spelen ook in op bijvoorbeeld de sterk stijgende vraag naar chocoladepasta’s met minder suiker. Daarnaast produceren we line-extensions met een hoog proteïnegehalte. En we werken nadrukkelijk aan de verduurzaming binnen de categorie.”

“Brinkers is een fabrikant die geweldig inspeelt op trends. Hierdoor is dit een fabrikant die net dat beetje extra’s toevoegt aan onze winkel!”

Tom Krijkamp

manager Operatie bij AH van den Tweel

Bron: Levensmiddelenkrant

