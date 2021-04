Special: 100 jaar jumbo

Hallo familie Van Eerd,



Van harte gefeliciteerd met jullie 100-jarige jubileum, wat een mijlpaal! Dit bijzondere hoogtepunt laten we niet zomaar aan ons voorbijgaan.

Als uitgeverij van Levensmiddelenkrant hebben we besloten om speciaal voor jullie een unieke editie te maken. Hierin kijken we naar de historie van Jumbo, gaan we in gesprek met ondernemers en uiten tientallen fabrikanten hun felicitaties. Een collectorsitem om telkens met plezier in terug te bladeren.

Er zijn veel mooie verhalen gekomen uit de gesprekken die we hebben gevoerd. Door het hele land is Jumbo terug te zien; in de winkelstraat, op de weg en bij de consument in de (koel)kast. De reacties op hoe Jumbo als formule en franchiseorganisatie is, zijn lovend. Neem bijvoorbeeld Erik Kooistra van Jumbo Kooistra. Zelf zijn ze ook een familiebedrijf en al 20 jaar opereren ze onder de gele vlag. Geen gesprekken met andere partijen, geen twijfels, maar voor de volle 100 procent kozen ze Jumbo.

De kracht van Jumbo is duidelijk: elke dag beter. Dat begon als motto, maar inmiddels kunnen we zeggen dat dit de basis is van het succes. Erik Hemmes blikt terug op de groei van de formule. “De familie Van Eerd kijkt naar de grote lijnen en hoe ze hun positie kunnen verbeteren. Dat is een kwestie van ondernemend denken, en verder vooral begrijpen hoe geld in elkaar steekt. Ze zullen continu kijken hoe ze de kostenstructuur beter in de hand kunnen houden. Key blijft investeren, stabiliseren en winst maken”, vertelt Hemmes in deze editie.

Jumbo heeft Nederland veroverd met haar winkels, de Foodmarkten, het City-concept, La Place en als laatste de overname van Hema. De ontwikkelingen volgen snel op elkaar en blijken aan te slaan bij de consumenten én ondernemers. We horen veel terug dat de familie Van Eerd veel persoonlijke aandacht geeft aan haar ondernemers. Het gaat niet alleen om de business, maar ook om hoe het met de ondernemer persoonlijk gaat. “Jumbo blijft ons stimuleren in het ondernemerschap. Dat ze ons niet vergeten, zegt iets over het bedrijf”, vertelt Marc de Bont van Jumbo Willemstad.

Erik Kooistra van Jumbo Kooistra heeft jaren terug zijn bewondering naar Colette uitgesproken. “We hadden destijds allebei een drukke baan en een gezin met kleine kinderen. Ze vertelde dat ze altijd vroeg opstond om te sporten. Tja, in alles wat ze doen zit gewoon heel veel passie. Voor Frits is dit net zo met zijn sport en muziek. Er zit nu eenmaal een enorme prestatiedrang in die familie. Ze willen winnen en daar zit een enorme drive in.”

Vol lof wordt er gesproken over jullie. Niet alleen over hoe Jumbo is opgebouwd tot wat het nu is, maar ook over de passie die jullie hebben voor het bedrijf. Het DNA van Jumbo is in die 100 jaar hetzelfde gebleven, niet alleen in de directie, maar ook in de manier van werken. Dat is knap, chapeau!

Beste familie van Eerd, geniet van dit feestjaar en op naar nog 100 jaar!

Lisa van der Linden

namens het team van uitgeverij Ondernemers Pers Nederland