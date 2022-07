Confiserie Napoleon: ‘Relaunch ANTA flu bewijst waarde voor de categorie’

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Keelverzorgers & mondverfrissers Criterium: Rendementsbijdrage Winnaar: Confiserie Napoleon

ZWIJNDRECHT - De ingezette langetermijnstrategie van ANTA flu, gestart met de relaunch midden 2020 met de introductie van waspapier betaalt zich uit in goede cijfers voor het merk en de totale categorie. “De waardering van het winnen van Gouden Partner 2022 is een goede stimulans om iedere dag het stapje extra te blijven zetten. Groeimogelijkheden zijn er nog volop en dit ondanks bijvoorbeeld de stijgende prijzen. We proberen een situatie te creëren waarbij iedereen profiteert; de consument, de retailers, het milieu en ook wijzelf.”

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat betekent deze prijs voor jullie?

“We vinden het heel fijn om de waardering en feedback voor ons harde werk en succes in de categorie terug te krijgen via de retailer. Met onze samenwerking met de handel proberen we een situatie te creëren waarbij iedereen profiteert: de consument, de retailers en wijzelf. Deze prijs stimuleert ons om een stapje extra te blijven zetten om verdere groei te realiseren met ANTA flu.”



Wat merken jullie van de geopolitieke gebeurtenissen? Hoe gaan jullie daarmee om?

“Zoals elke fabrikant en leverancier merken wij het effect op de supplychain met langere levertermijnen en de invloed op de prijzen. Door goede relaties en langdurige samenwerkingen trachten we het negatieve effect te verminderen. Dit blijft een aandachtspunt voor komende tijd.”



Wat zijn de hoogtepunten van de afgelopen twee jaar geweest met betrekking tot de categorie waarin jullie hebben gewonnen?

“ANTA flu heeft met de introductie van waspapieren wikkels in week 24 van 2020 ingezet op een duurzamere verpakking. Ook de relaunch van ANTA flu was een hoogtepunt. Hierbij hebben we ingezet op de communicatie naar een jongere doelgroep en bredere gebruiksmomenten, ook buiten het traditionele griepseizoen. De stijgende rotatie-en penetratiecijfers laten zien dat we op de goede weg zijn en bieden goede groeimogelijkheden voor de toekomst.”



Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“Open en eerlijke communicatie is de basis voor een goede samenwerking. Luisteren naar en respect voor elkaars standpunten maken dat je tot een optimale oplossing komt.”



Hoe kijken jullie naar de samenwerking met opkomende kanalen zoals flitsbezorgers? Hoe gaat dat? Zit daar meer in voor de toekomst?

“Flitsbezorgers voorzien in een latente behoefte van de consument, vooral ingericht op de vergeten boodschap en impulsmomenten. Van belang is om hier een uitgekiend assortiment aan te bieden, waarbij vooral gekozen wordt voor de hardlopers in het assortiment. E-commerce is een uitdaging voor de impulscategorieën en heeft dan ook onze aandacht om verder te ontwikkelen en optimaal beschikbaar te zijn voor de consument.”

Ambachtelijk snoepgoed in diverse smaken. Confiserie Napoleon voegt dat toe aan onze winkel!



Tom Krijkamp

manager Operatie AH Van den Tweel

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.