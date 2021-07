Danone: ‘Bij ons ligt de nadruk op het brengen van toegevoegde waarde’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Zuivel, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Danone

UTRECHT - Danone mag vieren dat ze een Gouden Partner winnen in de categorie Zuivel. Op het criterium Meedenken op niveau assortimentsgroep wisten zij zo te excelleren dat ze er met een prijs vandoorgaan. Charley Potasse, sr. category manager, vindt het een mooi compliment om op deze manier erkenning te krijgen vanuit de retailpartners: “Fantastisch!”

Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie Zuivel verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers? Wat is de sleutel tot jullie succes?

“Bij Danone ligt de nadruk op het brengen van toegevoegde waarde in zuivel en dit zit ook in ons DNA. Bij alles wat we doen bedenken we hoe we toegevoegde waarde kunnen brengen naar de consument, categorie en de retailer. We vinden het hierin belangrijk om in de samenwerking gebruik te maken van elkaars expertise, naar elkaar te luisteren en mee te denken.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot Zuivel?

“We zijn in groeisegmenten gestapt die inspelen op de veranderende behoeften van de consument. Zo zijn we als een van de eerste zuivelleveranciers met twee van onze zuivelmerken – Danio en Activia – in het plantaardig segment gestapt en hebben we recent ons nieuwe sport-proteïnemerk HiPRO gelanceerd. Daarnaast hebben we in lijn met onze One Planet One Health-visie en als B-Corp, Activia en Danoontje zonder toegevoegde suikers gelanceerd. Door een breder scala aan gezonde en innovatieve producten te bieden, maken we het onze consumenten makkelijker om te kiezen voor een gezonde levensstijl.”

Waarom zijn jullie op het criterium meedenken op niveau assortimentsgroep het meest succesvol in deze categorie?

“We hebben optimaal meegedacht om de ontwikkelingen die in zuivel plaatsvinden te vertalen naar het schap, waarbij de focus lag op keuzes in groeiende versus dalende segmenten en rationalisaties. Daarbij keken we samen naar waar de groei zit om hier vol op in te zetten. Ook hebben we gekeken waar geen groei in zit, om gezamenlijk afscheid te nemen van ruimte of assortiment. We zijn flexibel genoeg om onze koers bij te sturen.”

Hoe kijken consumenten tegen jullie producten aan?

“We krijgen veel leuke en positieve reacties op onze producten. Op ons net gelanceerde merk HiPRO zien we dat we de behoeften van de consument goed hebben weten te vertalen en dat de doelgroep het product snel heeft opgepikt. We krijgen ontzettend veel positieve reacties op met name de punten waarop de propositie is neergezet, zoals smaak en de juiste macro’s als suiker en vet. Ook rondom onze Danio Limited Editions-campagne ‘Stem op jouw smaak’ zagen we een echte hype rondom het stemmen ontstaan.”



Guust van den Eijnden

Senior category manager bij Albert Heijn over Danone:

“Danone heeft de afgelopen twee jaar écht ingespeeld op veranderend klantgedrag. Als traditioneel bedrijf met zuivelmerken zijn vooral de stappen op het gebied van plantaardige alternatieven voor zuivel uniek, en is Danone een voorloper. Hierin heeft de fabrikant samen met Albert Heijn grote stappen gezet om zowel plantaardig als separate nieuwe category te presenteren aan onze klanten in het zuivelschap. Dit heeft geleid tot hele mooie resultaten en tevreden klanten. We feliciteren hen dan ook van harte met het winnen van een Gouden Partner.”



Bron: Levensmiddelenkrant