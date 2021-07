De Smaakspecialist: ‘Onze kracht van de korte lijntjes en snel schakelen zullen we blijven behouden’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Bewuste voeding, Criterium: Succes van producten en innovaties, Winnaar: De Smaakspecialist

ULVENHOUT - De Smaakspecialist is in de categorie Bewuste voeding verkozen tot winnaar van de Gouden Partner. “Voor ons voelt het als een erkenning voor onze inspanningen: wij zijn namelijk meer dan alleen een leverancier van een product, we zorgen voor het totaalplaatje en zijn al vanaf het ontstaan van de bio/reformcategorie betrokken bij de ontwikkeling en groei ervan”, reageert Pieter Dirven, founder van het bedrijf.

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Wij zijn dé expert als het gaat om verantwoorde voeding en een gezonde leefstijl. We blijven continu de juiste producten en merken bieden en ons advies is écht onafhankelijk. We vinden het realiseren van het beste schap in het supermarktbedrijf van een grotere waarde dan het verkopen van een enkel product. Natuurlijk verdienen we ons geld met de verkoop van producten, maar we doen dat door het adviseren van het supermarktbedrijf. Wij maken de koppeling tussen de wensen van de consument en het aanbod in de supermarkt en zetten dat om in een duidelijk schappenplan. Dat is iets anders dan verkopen wat je beschikbaar hebt.”

Hoe verleiden jullie de consument?

“Duurzaamheid is de laatste jaren steeds meer onder de aandacht gekomen. Ons enorm brede assortiment speelt hier op in: van havermout tot ahornsiroop, groentesappen tot amandelmeel en vegan candybars tot glutenvrije koekjes. Met onze vier merken Smaakt, BioToday, Raw Organic Food en Consenza kunnen wij de consument heel specifiek op zijn of haar wenken bedienen. Daarnaast zetten wij ons ook in voor het vergroten van de bewustwording van de consument met onze impactprogramma’s, zoals KidsProef: met dit lesprogramma bereiken wij jaarlijks 40.000 basisschoolkinderen om hen alles te leren over gezonde voeding.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op dit succes?

“We willen alle retailers adviseren om trotser te zijn op deze mooie, innovatieve en groeiende categorie. Durf te kiezen voor duurzaam en gezonder assortiment en communiceer dit ook. Laat de consument weten dat hij deze producten bij jou kan kopen! Steeds meer consumenten verwachten dit ook. Wij ondersteunen graag bij het ontwikkelen van het juiste schap dat past bij de behoeftes en de uitgangspunten van de specifieke retailer. De volgende stap is cross-category zodat we samen de consument op meerdere plekken in de supermarkt kunnen vangen. Wij zullen de retailers blijven inspireren met nieuwe producten. Onze kracht van de korte lijntjes en snel schakelen zullen we blijven behouden zodat retailers pro actief ‘on trend’ blijven. Het Bio/reform schap zal de kraamkamer blijven voor unieke producten.”

Jelle van Ommen

Category manager ontbijtgranen, wholefoods & glutenvrij bij Albert Heijn over De Smaakspecialist:

“Mooi compliment voor een leverancier die zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld heeft. Onze communicatie is open, en we denken in kansen. We zijn samen in staat om snel in te spelen op trends en behoeftes in de markt. Dit is een leverancier die altijd een hoge innovatiegraad heeft binnen bewuste voeding. Ze zijn steeds beter in staat om niet alleen snel een product te lanceren, maar deze lancering ook te ondersteunen en een merk te bouwen.”



Bron: Levensmiddelenkrant