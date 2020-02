FNLI: ‘Fabrikanten reageren positief op Nutri-Score’

‘Het is cruciaal dat algoritmes nog wel worden verbeterd’

DEN HAAG - Na het afschaffen van ’t Vinkje is er lang gediscussieerd over een nieuw voedselkeuzelogo. In landen om ons heen werden diverse keuzes gemaakt, van Nutri-Score tot een stoplichtsysteem. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft inmiddels een conditionele keuze gemaakt voor Nutri-Score. De invoering laat nog even op zich wachten, zodat de fabrikanten zich kunnen voorbereiden.

Levensmiddelenkrant spreekt met Marian Geluk, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), over de Nutri-Score. Zij vertelt waarom het nog even duurt voordat de invoering ervan definitief is en wat er nog moet gebeuren voordat consumenten het logo daadwerkelijk in de schappen terugzien.



Kun je uitleggen wat Nutri-Score betekent voor Nederlandse fabrikanten?

“Nutri-Score is een logo dat op de voorzijde van een verpakking wordt gepresenteerd. We hebben in Nederland een hele tijd gediscussieerd over welk voedingskeuzelogo er moest komen. Het feit dat er gekozen is voor een logo dat in meer EU-landen wordt gebruikt, betekent dat het voor een aantal fabrikanten haalbaar is om het door te voeren. Het was een lastig verhaal als er een totaal iets nieuws zou komen. Toch zien we in de landen om ons heen een lappendeken aan logo’s. Dat is een vervelende situatie, met name voor de export. We zijn heel blij dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft gekeken naar een internationaal systeem. De invoering vergt veel energie en tijd en er moet nog een hoop gebeuren voordat Nederland er definitief voor kiest. De invoering moet zorgvuldig gebeuren, met zo min mogelijk kosten voor de fabrikanten.”



Wat moet er gebeuren voordat het zover is?

“Op dit moment ligt de focus op het proces in Europa en zijn wetenschappers in opdracht van het ministerie van VWS bezig om te kijken naar hoe alles in zijn werk gaat. Het is afwachten of het allemaal gaat lukken met algoritmes. Als je fabrikant bent van één product waar verwringende dingen in zitten en het beloont niet met de Nutriscore, dan denk je: waar heb ik het voor gedaan? We vinden het belangrijk dat alle extra inspanningen wel eerlijk zijn. Een enorm zoute pizza die B scoort vanwege de groente, dat helpt niet voor de geloofwaardigheid van het logo en de positie van pizza. Het moet juist fabrikanten stimuleren om naar hun recepturen te kijken. Het is belangrijk dat het algoritme nu wordt verbeterd en iedereen zich realiseert dat je alle voedingswaarden moeilijk in één logo kan stoppen. Een dieet samenstellen met alleen A- en B-producten gaat je niet lukken. Ook producten uit bijvoorbeeld de Schrijf van Vijf, zoals olie, zullen niet altijd groen scoren. De uitdaging is meer andersom; we moeten zorgen dat consumenten hun keuzes aanpassen met een betere samenstelling. Belangrijk is dat de meeste grove fouten die in het logo zitten eruit worden gehaald door de wetenschappers, alvorens het logo definitief wordt ingevoerd.”



Hoe reageren fabrikanten op dit nieuwe voedselkeuzelogo?

“We hebben vorig jaar een behoorlijk proces gehad, begeleid door het ministerie van VWS. Er is veel respect voor de wijze waarop ze dat hebben gedaan, namelijk heel zorgvuldig. Eerder werd het Vinkje afgestoten en daar is flink over gelobbyd. Het kost veel geld om een logo op de verpakking te zetten of weer eraf te halen. Daarmee verlies je tevens het vertrouwen van de klant. Veel consumenten kijken niet eens meer naar logo’s, omdat er inmiddels zoveel soorten zijn. Uiteraard verschillen fabrikanten in hun meningen en dat zal je altijd houden. Sommige waren al voorstander. Algemeen gezien vinden ze het goed dat het ministerie deze rol pakt en kijkt naar de algoritmes, zodat alles betrouwbaar is. Het moet voor fabrikanten ook makkelijk worden om ze te gebruiken en dat de monitoring juist is. Zo’n logo kan snel afbrokkelen in de publieke opinie.”



Bewust leven is een trend. Is hoeverre is een voedselkeuzelogo nog nodig?

“Het Preventieakkoord hebben we in november 2018 met z’n allen getekend. Daar staat een scala van maatregelen in om de ambitie te halen, namelijk de opkomende trend van overgewicht naar beneden te halen. Dat is een ambitieus pakket en het is nog geen enkel land in de EU gelukt. Een nieuw voedselkeuzelogo is daar een van de maatregelen van. Niemand verwacht dat door Nutri-Score consumenten ineens veel gezondere keuzes gaan maken. We zien helaas dat in Engeland het stoplichtsysteem ook niet gelukt is. Maar het is wel een manier om de consument bewust te maken van zijn of haar keuzes. Nutri-score is intuïtief de makkelijkste. Iedereen snapt A en B en aan de kleur is ook te zien of het product een bewuste keuze is. De vraag is alleen of ze er naar kijken en of ze hun eetpatroon gaan aanpassen. Zonder de rest van de maatregelen lukt het niet. Dit is een bouwsteen van de rest van het Preventieakkoord.”



Bron: Levensmiddelenkrant