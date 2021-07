Fortuin Dockum: ‘Innovatie en verrassing zijn van groot belang voor het doorgroeien van Fortuin’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Suikerwerk, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: Fortuin Dockum

DOKKUM - Fortuin Dockum wint de Gouden Partner voor rendementsbijdrage. Productmanager Simone Hagoort vertelt over de lanceringen tijdens de coronacrisis en bijzondere evenementen.

Hoera, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat vinden jullie ervan?

“Het winnen van deze Gouden Partner-prijs is een bevestiging dat de door ons ingeslagen weg ook bij onze handelspartners opvalt en ook door hen wordt gewaardeerd. Een prijs winnen is altijd leuk en geeft stimulans.”



Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie suikerwerk verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers? Wat is de sleutel tot jullie succes?

“De zoetwarencategorie is een dynamische categorie en nog altijd impulsgedreven. Sinds de uitbraak van COVID-19 heeft dat deel van de categorie waar wij sterk in zijn (Frismakers-Mint) het lastig. Wij hebben niet afgewacht tot de storm ging liggen, maar juist geïnvesteerd in het up-to-standard brengen van ons merk Wilhelmina pepermunt. De recente lancering van de nieuwe Wilhelmina pepermunt veganlijn is daar een goed voorbeeld van. Het winnen van een prijs is voor ons echter geen doel op zich. We gaan gewoon door met dat waar we goed in zijn. We hebben duidelijk voor ogen waar we met Wilhelmina naar toe willen. Innovatie en verrassing zijn daarbij van groot belang.”



Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Een betere samenwerking begint bij het delen van je kennis en kunde. We nodigen onze klanten graag uit in onze fabriek in Dokkum. Het is leerzaam om met hen in gesprek te gaan over innovatie en onze rol binnen de categorie. COVID-19 was hierbij een spelbreker, maar innovatieve technieken brachten uitkomst. In maart hebben wij een online ‘Verfrissend Wilhelmina’-event georganiseerd, waarbij tot onze verbazing bijna al onze klanten een plek reserveerden. In mei hebben we onder de noemer ‘Discover Fortuin’ eenzelfde soort event voor onze private-labelafnemers georganiseerd en dit was wederom een succes. Tijdens het evenement hebben we onze afnemers geïnformeerd over onze ambities, plannen en innovaties. De enthousiaste reacties die wij hebben ontvangen zijn wat ons betreft een mooie stap in het verder verbeteren van de samenwerking.”

Bron: Levensmiddelenkrant