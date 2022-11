Free From Functional & Health Ingredients 2022 (22-23 November – Amsterdam RAI)

Op 22 en 23 november a.s. vindt de 10de editie van de Free From Food Expo 2022 plaats in Amsterdam RAI. Dit Europese (trade only) event wordt twee keer per jaar georganiseerd; begin juni in Barcelona en in november in Amsterdam. Deze meest trendy retail en food service vakbeurs is toonaangevend in het inzichtelijk maken van de belangrijkste food lifestyle trends én wat er over vijf jaar in de schappen ligt.