‘Goedgevuld soepen met groenten en peulvruchten zitten vol goeds’

Unox komt met nieuwe producten in het kader van de strategie Beter, Minder, Geen Vlees en Meer groenten en peulvruchten

[SPECIAL: CONVENIENCE] ROTTERDAM - Unilever zet met Unox het assortiment kant-en-klare soepen op z’n kop met de introductie van de Goedgevuld soepen. Deze zitten boordevol groenten én peulvruchten, aangezien een groot deel van de Nederlanders minder vlees eet. “Peulvruchten zijn van nature een bron van vezels en plantaardige eiwitten, en vormen ook nog eens een goede en lekkere basis voor soepen. Daarom hebben wij voor deze heerlijke combinatie gekozen”, vertelt Félice van Acker Blommers, brand building & development Unox bij Unilever.

Wat is de gedachte achter de Goedgevuld soepen?

“Het advies van het Voedingscentrum is om dagelijks 250 gram groenten en wekelijks 135 gram peulvruchten te eten. Uit onderzoek blijkt dat men dit om verschillende redenen best lastig vindt. Want hoe ziet 250 gram groenten eruit? Hoe maak je peulvruchten lekker klaar? Unox wil consumenten helpen bij het eten van meer groenten en peulvruchten en daarom hebben we Unox Goedgevuld soepen ontwikkeld. De soepen zitten boordevol groenten en peulvruchten, waardoor we het lekker en makkelijk maken om een deel van je benodigde hoeveelheden binnen te krijgen. Het is een range van drie soepen, vegetarisch of zelfs veganistisch, en alle zijn een bron van vezels en eiwitten.

Door heerlijke smaakcombinaties te maken, hopen wij mensen ervan te overtuigen dat goed eten ook heel erg lekker is. Onze Goedgevuld soepen bevatten bijvoorbeeld per zak meer dan 275 gram groenten en peulvruchten. Dat is met recht heel veel soeps.”



Hoe is het imago van kant-en-klaarproducten?

“Onze kant-en-klare soepen worden gezien als lekker en handig om in je keukenkastje te hebben voor momenten dat je net wat minder tijd hebt; bijvoorbeeld voor of na het sporten, tijdens de lunch of gewoon als je geen zin hebt om te koken. Met een ruime variatie aan smaken is er altijd wel iets lekkers te vinden voor elk moment. Mooi meegenomen is dat veel van onze soepen boordevol groenten zitten. En onze nieuwste varianten bevatten naast de groenten ook nog peulvruchten die je dieet aanvullen op het gebied van plantaardige eiwitten.”



Kun je uitleggen hoe de recepturen tot stand komen?

“We kijken allereerst naar trends in de markt en consumentenbehoeften. En dan maken we op basis van onze strategie nieuwe heerlijke recepturen met onze eigen chef. De strategie houdt in dat we ons portfolio ontwikkelen op basis van Beter, Minder, Geen Vlees en Meer groenten en peulvruchten. Wij houden hierbij rekening met onze strikte nutritionele standaarden op zout, suiker en vet. Ook bepalen we de claims die we willen maken. Voor de Goedgevuld soepen is dat bijvoorbeeld ‘bron van vezels en eiwitten’ en ‘zonder toegevoegde suikers’, zodat ze lekker goed voor je zijn. Met een team van marketeers, chefs en ontwikkelaars komen we zo tot heerlijke soepen die aan alle eisen voldoen.”



Hoe is de ondersteuning op de winkelvloer?

“De soepen krijgen volop ondersteuning. Denk aan thema RAD-displays, schapmateriaal en we schuiven ze zoveel mogelijk naar voren bij folderuitingen. Tevens kan men de soepen ook proeven bij verschillende retailers in de weken 40 tot en met 45. Buiten de winkels kun je ze tegenkomen als abriposters, op de radio en op de verschillende socials. Men kan er straks niet meer omheen dat wij trots zijn op onze nieuwe Unox Goedgevuld soepen.”



Waarom is er naast de aanbevolen hoeveelheid groenten gekozen voor peulvruchten?

“Consumenten kennen vaak het advies omtrent 250 gram groenten wel, maar het advies van 135 gram peulvruchten is vrij nieuw. Wij willen ze daar graag een handje bij helpen. Zeker in een dieet waarbij vlees minder vaak gegeten wordt, is het advies dat men er wel voor zorgt dat men voldoende eiwitten binnenkrijgt. Doordat peulvruchten van nature een bron zijn van vezels en eiwitten, en ook nog eens een goede basis vormen voor soepen, hebben wij voor deze heerlijke combinatie gekozen.”



Op welke trends en ontwikkelingen spelen jullie in?

“Ongeveer de helft van alle consumenten geeft aan flexitariër, vegetariër of veganist te zijn. Hierdoor wordt er steeds minder vlees gegeten en dat vinden wij een mooie ontwikkeling. Met onze strategie Beter, Minder, Geen Vlees en Meer groenten en peulvruchten spelen wij hierop in door mensen een handje te helpen om de eiwitten die voorheen veelal uit vlees kwamen, nu uit plantaardige ingrediënten te halen. Peulvruchten zijn hiervoor een heerlijk alternatief. De soepen zijn daarom volledig vegetarisch of veganistisch.”



Welke ambitie hebben jullie met Goedgevuld soepen?

“Onze ambitie is groot en we zullen dan ook volop blijven innoveren op deze reeks. Dit is een reeks soepen waar wij in geloven, omdat het gevuld is met zoveel goeds en ook nog eens heel lekker is.”

Bron: Levensmiddelenkrant