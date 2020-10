Group of Butchers: ‘Wij zorgen voor een tailor-made aanpak’

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Vleeswaren, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: Group of Butchers

GOUDEN PARTNER AWARDS | TILBURG - Group of Butchers is winnaar van de Gouden Partner op het gebied van rendement. “Dit is een bekroning op een jarenlange investering in de mooie categorie vleeswaren”, verkondigt commercieel directeur Joost van Berkel.

Wat is de sleutel tot jullie succes?

“De vleeswarencategorie is een hele bewerkelijke categorie. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan: we houden ons niet alleen bezig met ons eigen product, maar proberen ook category managers te ontzorgen door een totaaladvies te geven met een tailormade aanpak. We gaan de dialoog aan met de retailer, om samen tot het beste resultaat te komen. Bovendien nodigen wij al onze retailers graag uit in ons nieuwe Experience Center. Daar kunnen we laten zien én proeven wat we voor ogen hebben.”



Hoe zijn jullie de afgelopen twee jaar gegroeid?

“Door het datagedreven advies vanuit onze trade-marketingafdeling én het feit dat wij per regio zijn gaan kijken wat belangrijk is - een grote verandering. Zo kunnen supermarkten nog relevanter zijn voor de consument in dat marktgebied. Daarnaast maken we gebruik van een zogenaamd shopperonderzoek, zodat we precies weten op welke vlakken nog sturing nodig is. De consument heeft een vaste set producten, waar hij weinig van afwijkt. Om toch klanten te verleiden, adviseren wij daarom bijvoorbeeld actie-inzet per artikel wanneer dit relevant is; denk aan het aanbieden van ham in het aspergeseizoen. Dit heeft geresulteerd in een totale upgrade van het vleeswarenassortiment.”



Volgens jullie website werken bij Group of Butchers ‘vakidioten die gaan voor de mooiste en lekkerste vleesproducten’. Waaruit blijkt dit?

“Onze oprichters, Nick Visser en Wilbert Wolfs, wilden het anders en beter doen dan de norm. Daar ligt de oorsprong van ons bedrijf, zij hebben nieuwe spelregels gemaakt. Nog steeds is over alle afdelingen die passie terug te vinden, waardoor we met z’n allen vakidioten zijn die ernaar streven de mooiste vleeswaren aan de consument te bieden. De waardering daarvoor zien we terug in herhaalaankopen.”



Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“Simpel gezegd: doorgaan met waar we goed in zijn. Zo blijven we de lekkerste vleeswaren leveren, waarbij we ook de retailer toegevoegde waarde kunnen bieden. Daarnaast blijven we natuurlijk alle trends volgen, waardoor wij ons steeds verder als keurslager voor retail-Nederland ontwikkelen. Alles wat je in een slagerij vindt, kunnen wij ook maken, inclusief slagerssoepen en maaltijden. Ook zijn we actief op de Belgische retailmarkt en timmeren we hier aan de weg met dezelfde uitgangspunten. We letten daarbij wel specifiek op het Belgische smaakprofiel, maar ook hier met ‘lekker’ als basis.”

Rob de Bruin

Senior category manager vlees, vleeswaren & vis bij Jan Linders over Group of Butchers:

Volgens Rob de Bruin is het niet verwonderlijk dat Group of Butchers heeft gewonnen op het gebied van rendement: “Het is een sterke speler met mensen die weten waar ze het over hebben. Qua rendement zijn het goede producten die een positieve bijdrage geven aan de marge.” Maar dat is niet alles, stelt de senior category manager. “Ook zijn ze proactief met het voordragen van nieuwe ideeën en komen ze met goede voorstellen om zaken te verbeteren; ze kennen de markt door en door.”



