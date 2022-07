Group of Butchers / Zandvliet Vleeswaren: ‘Het begint bij het maken van de allerlekkerste en beste producten’

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Vleeswaren Criterium: Omzetprestatie & Rendementsbijdrage Winnaar : Group of Butchers / Zandvliet Vleeswaren

TILBURG - Snel ideeën omzetten in concrete voorstellen, klantgerichtheid en goed kunnen meebewegen met de markt. Volgens Bart Dobbelsteen, commercieel directeur bij Group of Butchers en Zandvliet Vleeswaren, hebben die aspecten bijgedragen aan de twee Gouden Partners die het bedrijf heeft gewonnen in de categorie Vleeswaren. “Omdat onze klantteams worden ondersteund met ervaren trade marketeers en category managers, zijn we altijd op de hoogte van de ontwikkelingen en trends in de markt.”

Gefeliciteerd met het winnen van een Gouden Partner! Waar komen de oorkondes te hangen?

“Dank jullie wel! We vinden de Gouden Partner een mooie erkenning vanuit onze klanten. Dat we binnen onze groep op zelfs twee plaatsen en voor verschillende criteria een award winnen, maakt ons extra trots. De oorkondes zullen dan ook in zowel Delft bij Zandvliet, als in Tilburg bij Group of Butchers komen te hangen.”



Wat maakt dat jullie de prijzen in de wacht hebben gesleept?

“Vanwege onze klantgerichtheid en het feit dat we ideeën snel kunnen omzetten in concrete voorstellen. Daarnaast bewegen we goed mee met de dynamiek in de markt en de veranderende vraag vanuit de consument. We sturen hier ook heel bewust op, met veel input van de data.”

Hoe hebben de moeizame onderhandelingen van het afgelopen jaar de samenwerking beïnvloed?

“De samenwerking met onze partners is gebaseerd op een sterk fundament van vertrouwen. Door steeds met elkaar in gesprek te gaan en te blijven, kun je ook in moeilijkere fases samen bouwen.”



Wat zijn voor jullie de belangrijkste pijlers van een goede samenwerking?

“Flexibiliteit, vertrouwen en een gezamenlijke agenda. Wij willen onze klanten graag ontzorgen en een continue groei geven. Wij bewijzen al jaren dat we onze beloftes waarmaken. Het bieden van die flexibiliteit en het ontzorgen doen we overal in ons bedrijf; van category management en innovatie tot operations en in supplychain.”



Op welke manier(en) dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie? Wat gaan we van jullie zien in de nabije toekomst?

“Het begint bij het maken van de allerlekkerste en beste producten; topkwaliteit leveren tegen de afgesproken voorwaarden. Waar heeft de consument nu echt behoefte aan? Daarnaast worden onze klantteams onder-steund met ervaren trade marketeers en category managers. Daardoor zijn we altijd op de hoogte van de ontwikkelingen en trends in de markt. Wij zullen in de toekomst blijven innoveren. Door de aansluiting van nieuwe bedrijven wordt ons portfolio continu breder en sterker, passend bij de consumentenbehoeften.”

“Group of Butchers heeft een prachtig assortiment, met voor iedere vleeswaarliefhebber wat wils. Een fabrikant die niet meer weg te denken is uit onze winkel!”



Tom Krijkamp

manager Operatie bij AH van den Tweel

Bron: Levensmiddelenkrant

