Hans Jaspers kondigt vertrek Jan Linders aan

Nieuw-Bergen – Financieel directeur Hans Jaspers heeft aangekondigd per begin 2023 bij Jan Linders te vertrekken. Hij is sinds 2005 werkzaam bij jan Linders, sinds 2011 is hij lid van de directie. Hij vindt het ‘tijd voor nieuwe inzichten en ervaringen’, voor hemzelf en voor de formule. De supermarktketen gaat op zoek naar een opvolger.

Jaspers heeft zijn vertrek als volgt toegelicht: “Dit jaar ben ik 17 jaar werkzaam bij Jan Linders, waarvan 11 jaar in directiefuncties. Ik voel dat voor mij en de organisatie de tijd is aangebroken om nieuwe inzichten en ervaringen op te doen. Ik kondig dit nu aan, zodat Jan Linders de juiste opvolging en overdracht kan organiseren en ik me kan oriënteren op de vervolgstappen in mijn loopbaan.”

Trots en dankbaar

Jaspers is ‘dankbaar voor de geboden kansen’ en ‘trots’ dat hij aan de ontwikkeling en groei van het bedrijf heeft mogen werken. Algemeen directeur van de keten Ferry Moolenschot vindt het jammer dat Jaspers de organisatie gaat verlaten en roemt zijn bijdrage ‘aan het verder brengen’ ervan.

Jan Linders gaat nu op zoek naar een opvolger die van buiten de organisatie zal komen. “We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in IT, processen en in het winkelnetwerk en de derde generatie van de familie Linders is aan boord. We zijn ons klaar aan het maken voor de toekomst. Die toekomst zal worden ingevuld vanuit plannen voor verdere verbetering, verandering, diversificatie en uitbreiding. Daarmee komt een prachtige positie vrij in een zeer interessante fase in ons familiebedrijf”, aldus Moolenschot.

Bron: Levensmiddelenkrant