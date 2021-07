HG International: ‘HG voegt ‘additioneel’ rendement toe aan de totale categorie’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Non-food, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: HG International

ALMERE - Maarten Krommendijk, sales manager HG, vertelt over de vernieuwingen in het specialty cleaner-schap en het belang van een goede ervaring. HG International wint de Gouden Partner in de categorie Non-food.

Hoera, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat vinden jullie ervan?

“Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee en ook trots op. Het is een blijk van waardering voor hoe wij (willen) samenwerken met onze partners. Het past ook in de fase waarin wij ons bevinden; waar wij als marktleider in de categorie specialty cleaners onze verantwoordelijkheid nemen naar onze handelspartners toe door hen te voorzien van relevante inzichten en adviezen. Retailer en shopper staan bij ons centraal en wij streven voortdurend naar een win-winsituatie. Zo verlenen we nog steeds lokaal ondersteuning hoewel wij nu nationaal opereren.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de categorie waarin jullie winnen?

“De afgelopen twee jaar hebben wij hard gewerkt aan een restyling van onze etiketten in combinatie met een nieuwe indeling van ons assortiment op basis van ruimtes in huis. Dit heeft enerzijds geresulteerd in een moderne, eigentijdse uitstraling van onze producten en anderzijds in een betere herkenning en vindbaarheid van de producten. Een ander hoogtepunt is toch ook de succesvolle introductie van het HG ECO-assortiment. Hiermee laten wij zien dat ook voor HG duurzaamheid hoog in het vaandel staat en dit moet dan ook worden gezien als een eerste stap.”



Waarom zijn jullie op het criterium rendementsbijdrage het meest succesvol in deze categorie?

“Onze categorie is in tegenstelling tot gewone schoonmaakmiddelen en all-purpose cleaners veel minder prijs- en promotiegedreven. Hierdoor staan de marges niet onder druk! Marges die sowieso al ruim hoger zijn omdat de consument bereid is om voor speciaalreinigers (en zeker voor HG) een hogere prijs te betalen. HG voegt in tegenstelling tot de meeste andere merken daadwerkelijk waarde toe aan de categorie.”



De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

“HG heeft voor specifieke problemen/behoeften een oplossing en zorgt daarmee voor een extra aankoopgelegenheid binnen reinigers. “HG doet wat het belooft” en iedereen in ons bedrijf ademt dit. Shoppers hebben deze ervaring ook, zo leren diverse onderzoeken ons. De goede ervaring die shoppers hebben met onze producten is daarom een van de belangrijkste triggers om de volgende keer weer naar het HG-schap te lopen. De consument ziet HG als een kwaliteitsmerk met hele goede producten die doen wat het etiket belooft. Dit komt niet alleen terug in marktonderzoek maar ook in de uitverkiezing door de consument van twee van onze producten tot ‘Beste product van het jaar 2020 – 2021’.”

Wouter van Kooij

category manager non-food bij Hoogvliet over HG International:

“We hebben een goede en prettige samenwerking met HG. Hierbij kijken we constant naar de mogelijkheden om de samenwerking en het resultaat te verbeteren. Het is een professioneel bedrijf dat een totaalconcept aanbiedt, gezien de enorme relevantie van hygiëne in de afgelopen tijd is de bekroning tot Gouden Partner terecht.”

Bron: Levensmiddelenkrant