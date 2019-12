IRI: ‘Groei wordt gedreven door innovatie in eetzuivel’

ZALTBOMMEL - De gezondheidstrend is goed terug te zien in de categorie zuivel. Met name de verse producten zien de omzet groeien en kwark en yoghurt winnen aan populariteit in het zuivelschap.

De categorie zuivel is de laatste jaren volop in beweging. In de eerste 36 weken van 2019 is de omzet met 2,6 procent gestegen, afgezet tegen dezelfde periode in 2018. “Deze groei wordt gedreven door verse kwark met 11,3 procent en yoghurt met 8,3 procent”, vertelt Cecile Spoorenberg van IRI. “De ontwikkelingen binnen zuivel spelen zich af binnen de verscategorie, waar we de gezondheidstrend terug zien. Kwark en yoghurt worden steeds vaker geconsumeerd en dan vooral de naturel-varianten die vaak veel eiwit en geen toegevoegde suikers bevatten. Binnen desserts is ook een groei te zien van 3,4 procent, mede gedreven door veel promotiegeweld.”

Plantaardige zuivel

Ook innovaties blijven volgens Spoorenberg een grote rol spelen binnen deze zuivel. “We zien meer noviteiten met bijvoorbeeld proteïnerijke kwark of yoghurt. Fabrikanten blijven telkens innoveren om hun marktpositie te behouden.” Niet alleen dierlijke zuivel, maar ook de plantaardige varianten zijn in trek bij de consument. “Soja is hierin de grootste, maar andere soorten zoals kokos- en havervarianten groeien harder”, signaleert Spoorenberg.

Keurmerken

In het zuivelschap zijn op veel verpakkingen logo’s te zien van diverse keurmerken. “Dat is de laatste jaren bijna een standaard geworden van veel fabrikanten. Die kiezen voor een onafhankelijk keurmerk dat aangeeft of het product duurzaam of biologisch is, of het weidemelk betreft of dat de verpakking van recyclebaar materiaal is. Logisch, consumenten zoeken naar producten die beter zijn voor de wereld.”

Bron: Levensmiddelenkrant