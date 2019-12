IRI: ‘Kaasverkoop stijgt in omzet, maar staat in volume licht onder druk’

ZALTBOMMEL - In de eerste 36 weken van dit jaar steeg de totale omzet in kaas met 5 procent naar 986 miljoen euro. Dat vertelt Wendy van den Boogaard van IRI na het bestuderen van verzamelde data over de kaasomzet. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de omzet nog 938 miljoen euro.

De kaascategorie wordt hier opgesplitst in binnenlandse en buitenlandse kaas. Kijkend naar binnenlandse kaas is de omzet in de eerste 36 weken van dit jaar met 4,3 procent gestegen naar 692 miljoen euro. De groei wordt met name gedreven door de kookvarianten. Geraspte kaas, veel gebruikt voor de maaltijdbereiding, stijgt met 17 procent in omzet. “Naast de groei in basisvarianten zijn er variaties met toegevoegde waarde geïntroduceerd, zoals geraspte kaas voor op de pizza, oven, pasta of hartige taart. Ook zien we een stijging in de verkoop van blokjes kaas met 7 procent.

“De verkoop van kaas als broodbeleg is echter teruggelopen. “We constateren een daling in volume van 2 procent. Het broodbeleg staat onder druk, vooral de stukken kaas”, aldus Van den Boogaard. “We zien dat brood ook terugloopt omdat de consument andere keuzes maakt voor het ontbijt en/of lunch. Hierdoor wordt er minder brood gegeten, met als gevolg dat de verkoop van broodbeleg ook daalt.”

Buitenland

De omzet van buitenlandse kazen is met 6,7 procent gestegen in de eerste 36 weken van dit jaar naar 294 miljoen euro. Ook in volume groeit deze categorie. “We zien dat kaas populairder wordt als ingrediënt om mee te koken. Zo zien we een groei in Parmezaanse kaas zoals grana padano en parmigiano reggiano. We zien ook dat de omzet van mozzarella en feta stijgt, doordat deze soorten makkelijk te verwerken zijn in salades, wat weer volledig past in de gezondheidstrend”, legt Van den Boogard uit.

Kaasplankje

Ook het kaasplankje neemt in populariteit toe, meldt zij. “Hierbij zien we dat de traditionele brie nog altijd een belangrijke kaassoort is voor dit moment. Deze groeit in omzet met 7,2 procent. Daarentegen staat camembert onder druk en daalt met 3 procent in omzet.”

Bron: Levensmiddelenkrant