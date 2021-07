John West: ‘De perceptie van vis in blik wordt steeds positiever’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Vis & visconserven (incl. schaal/schelpdieren), Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: John West

UTRECHT - De categorie Vis & visconserven heeft de afgelopen jaren, mede door corona, een enorme omzetgroei doorgemaakt. John West weet op het criterium Omzetprestatie een Gouden Partner in de wacht te slepen. Kai Otten, retail category development manager, en Niels van Berkel, sales manager bij de producent, reageren op de winst.

Wat vinden jullie van deze prijs?

Otten : “We zijn bijzonder trots dat John West goed was voor 98 procent van de categoriegroei in het laatste jaar, en dat onze inspanningen gezien worden door de category managers en inkopers waar wij mee samenwerken.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de categorie waarin jullie winnen?

Otten : “Al sinds meerdere jaren werken wij hard om de categorie vanuit base te laten groeien. Dat uit zich in promobeleid, introductieprogramma en schappresentaties waarbij te allen tijde de klant centraal wordt gesteld. Een belangrijk hoogtepunt van de afgelopen tijd is de lancering van onze nieuwe Fish Twist-lijn. Dit concept bestaat uit zeven tonijn- en zalmsmaakvarianten in een handige stazak. Met deze range spelen we maximaal in op de behoefte van de consument en hebben we belangrijke shopperinzichten gebruikt bij de ontwikkeling van de verpakking en het design.”

Van Berkel : “Een van de actuele topics binnen onze categorie is duurzaamheid. In onze ogen is dat meer dan een keurmerk op een verpakking. Waar wij onderscheidend in willen zijn is duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Daar valt bijvoorbeeld ook ons lokaal partnerschap met FC Utrecht onder waarin wij onze maatschappelijke betrokkenheid uitdragen en verbintenis vinden met sport en bewegen.”



Waarom zijn jullie op het criterium omzetprestatie het meest succesvol in deze categorie?

Otten : “John West heeft zichzelf als doel gesteld zowel de consument als shopper tot in de haarvaten te leren kennen en te begrijpen. De afgelopen jaren hebben wij veel kennis gegenereerd over aankoop- en consumentgedrag van overweging thuis tot beslismoment in de winkel. Het vertalen en toepassen van deze inzichten naar acties heeft er niet alleen toe geleid dat onze fanbase loyaler is geworden en meer is gaan kopen, maar ook dat wij als merk de meeste nieuwe shoppers de categorie intrekken.”



Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op dit succes?

Van Berkel : “Wij zijn altijd op zoek naar ondernemende winkels die samen met ons categorie-initiatieven willen ontplooien om maximaal in te spelen op de laatste shopperinzichten. Om de volgende stap te kunnen zetten hebben wij ondernemers nodig die voorop willen lopen in de nieuwe benadering van vis. Supermarktondernemers kunnen daarover contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website: www.john-west.nl.”



Hoe kijken consumenten tegen jullie producten aan?

Otten : “De perceptie van vis in blik wordt steeds positiever. Niet verwonderlijk als je bedenkt dat deze categorie alles in zich heeft om mee te liften op de grotere consumententrends als gezond, gemak, genieten en goed gedrag. Bovendien zijn visconserven, zeker ten opzichte van verse vis, ook nog eens erg betaalbaar.”

Jan de Graaf

Category manager Albert Heijn over John West:

“Terecht dat John West heeft gewonnen in de categorie Vis en visconserven. Zij hebben een flinke bijdrage geleverd aan de groei van deze categorie, mede tot stand gekomen door goede schapadviezen. De hele groep profiteert, maar John West bovengemiddeld. De samenwerking is positief en constructief doordat we discussies hebben op basis van feiten, de gesprekken zijn erop gericht om de categorie te laten groeien. Deze fabrikant heeft daarin de sterkste omzetontwikkeling.”

Bron: Levensmiddelenkrant