Jumbo verkort keten met nieuwe zuivellijn

VEGHEL – Jumbo vult de schappen vanaf deze week aan met een zuivellijn genaamd ‘Direct van de Boerderij’. De zes ambachtelijke producten komen van drie boeren, die afgebeeld staan op de verpakkingen.

Boeren Kees, Ernst en Jacoline zijn de eerste leveranciers voor de zuivellijn. Het aanbod bestaat in eerste instantie uit volle melk en een halfvolle Jersey melk (van boer Kees), een karnemelk en een roomboter (van boer Ernst) en een biologische volle kwark en volle yoghurt (van boerin Jacoline). Jumbo meldt dat steeds meer klanten het belangrijk vinden om te weten waar producten vandaan komen. Tegelijkertijd zou ook de waardering groeien voor kleinschalig gemaakte producten van hoge kwaliteit die zijn vervaardigd met zorg voor mens, dier en milieu. De organisatie speelt met ‘Direct van de boerderij’ hier op in.

Meerwaarde

Volgens boer Kees biedt de nieuwe lijn veel meerwaarde: “Door rechtstreeks aan Jumbo te leveren, ontvang ik een meerprijs voor mijn zuivel. Dat biedt extra ruimte om te investeren in de natuur en in het product.” Olaf de Boer, directeur commercie van Jumbo, is ook te spreken over de toevoeging: “We zijn erg blij dat we deze smaakvolle, lokale producten van hoge kwaliteit aan ons zuivelassortiment mogen toevoegen. Door een partnerschap aan te gaan met deze gepassioneerde boeren kunnen we samen de keten verkorten.”

Andere innovaties

Hiernaast introduceert de grootgrutter vanwege deze trend gelijktijdig andere innovaties in het zuivelschap, zoals een vers plantaardig assortiment en vezelrijke yoghurtvarianten. Dit nieuwe aanbod bevat tien verschillende producten voor uiteenlopende eetmomenten, van ontbijt tot toetje. Jumbo beantwoordt hiermee de toenemende behoefte van klanten aan plantaardige alternatieven voor dierlijke producten, zoals melk.

Bron: Levensmiddelenkrant