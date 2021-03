IJsspecial: Katja betreedt de ijscategorie met haar snoepsmaken

‘Productreeks kenmerkt zich door herkenbaarheid, innovativiteit en unieke smaken’

’S-HEERENBERG - Bekend van snoep, nieuw in de ijscategorie. Katja Fassin brengt haar iconen naar de diepvries. Vanaf week 11 introduceert de snoepfabrikant drie soorten Katja-ijs in bekers: Apekoppen, Yoghurtgums en Biggetjes. ‘Uiteraard veggie en 100 procent natuurlijk’. Algemeen directeur Jeroen van Eunen en productmanager Laura Wanders vertellen hierover.

Katja Fassin is een bekende naam in de categorie snoep. Waarom maken jullie nu ook de stap naar het ijsschap?

Van Eunen: Onze ambitie is om te groeien. Enerzijds door het toevoegen van nieuwe merken, anderzijds door het merk Katja groter te maken. Naast onze marketingcampagne, gestart in 2020, gaan we nu dus ook het Katja-merk verder stretchen. Een logische richting is voor ons ijs. Daar werd binnen het team al wel eens over gesproken en het is tevens een verwencategorie. Katja past daar goed bij.”

Wanders: “We zijn er nu anderhalf jaar serieus mee bezig geweest en al snel kwamen we erachter dat onze smaken zich goed lenen voor ijs. In het schap komen drie ijsvarianten: Apekoppen, Biggetjes en Yoghurtgums. Dit zijn de hardlopers van het assortiment, maar ook binnen de categorie snoep staan de producten op nummer 1, 2 en 9.”

Van Eunen: “Buiten het feit dat wij andere smaken toevoegen aan de ijscategorie, zetten we ook een innovatie neer. In Apekoppen-ijs combineren we banaanijs met dropijs en dropijs is er nog niet in Nederland. Ook druivenijs, de smaak van de Biggetjes, is in ons land momenteel nog niet verkrijgbaar.”



IJs maken is een andere specialisatie dan snoep. Zijn jullie voor deze introductie een samenwerking aangegaan met een andere partij?

Van Eunen: “Dat klopt. Het is een techniek die wij niet in huis hebben, waardoor we op zoek moesten naar een partner. We werken daarom samen met De Dessert Meesters uit Oldenzaal, dat onderdeel is van de Roerink Food Family.”

Wanders: “We zijn met hen in contact gekomen en hebben afgesproken om na de samples verder te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Toen werd al snel duidelijk dat dit de route was die wij met Katja wilden bewandelen. We zijn vervolgens het ontwikkelingstraject ingegaan, waarbij het voor ons belangrijk was dat de smaak van ons snoep echt terugkomt in het ijs. De consument moet het herkennen. Er is bewust voor gekozen om de smaak na te bootsen en het snoep zelf niet in het ijs te verwerken, want dat wordt heel hard. Afgelopen zomer hebben we het eindproduct geproefd en dat is boven verwachting.”



Wat is de toegevoegde waarde van Katja-ijs voor de categorie?

Van Eunen: “Het is een innovatie zoals ik al zei. Binnen de categorie zijn veel grote spelers die bekend zijn bij de consument en het domein afdekken. Daarnaast brengen we een heel sterk snoepmerk naar het schap, wat de consument direct herkent. De verpakking is vergelijkbaar met de zakken snoep. En je kunt op deze manier consumenten naar het ijsschap trekken.”

Wanders: “Katja-ijs is totaal iets anders dan wat er al te vinden is in de supermarkt. Geen ijs op basis van koek of chocolade, maar op basis van snoep.”



Hoe gaan jullie de introductie ondersteunen?

Van Eunen: “Op dit moment zijn we met Katja al te zien op televisie met onze campagne die we vorig jaar gelanceerd hebben. Deze commercial is meerdere weken te zien. In week 12 en 13 gaan we een add-on voor ijs toevoegen aan de huidige commercial. Zo bereiken we direct een groot publiek. Uiteraard zullen we ook op sociale media zichtbaar zijn met onze nieuwe introductie. In een later stadium zullen we het eveneens op de winkelvloer meer gaan ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan een speciale sticker op de snoepzakken om naar onze ijsproducten te verwijzen.”



Waar en wanneer kunnen we Katja-ijs in het schap verwachten?

Van Eunen: “We zijn onlangs gestart bij Plus, Hoogvliet, DekaMarkt, Dirk en Vomar en zijn op het moment van dit interview in gesprek met de andere retailers. De ijsbekers hebben een consumentenadviesprijs van 4,79 euro voor 480 ml.”



Katja zet zich sinds enkele jaren in voor veggie. Hoe is dat met deze producten?

Wanders: “In ons ijs zit geen gelatine, dus we blijven ons als veggie positioneren. Onze bijzonderheid zit hem in de herkenbaarheid, innovatie en de smaken. De combinatie van drop en banaan is echt uniek. We hebben bijvoorbeeld wel gekeken naar vegan-ijs, maar dan wordt het lastig om de bekende smaak na te bootsen.”

Van Eunen: “Als we vegan willen, moeten we de overstap maken naar sorbetijs. Alleen doe je in dat geval zoveel concessies op smaak en dan moet je een afweging maken. Het is en blijft een verwencategorie. We willen lekker ijs maken en dat krijg je echt door roomijs.”



Ligt er een specifiek markt- of consumentenonderzoek ten grondslag aan het nieuwe product?

Van Eunen: “Nee voor de smaken hebben we Katja-snoep als benchmark, dus hebben geen smaakonderzoek gedaan voorafgaand aan deze introductie. Er is aan de Dessert Meesters gevraagd om zo dicht mogelijk bij de smaak van het snoep te komen. Met een testpanel hebben we naar de samples gekeken en ze geproefd, waarna nog enkele verbeteringen zijn doorgevoerd. Nu zijn alle smaken precies goed.”

Wanders: “Hoe ze nu zijn, dat hadden we zelf niet beter kunnen doen. Je proeft echt de Apekoppen, Biggetjes en Yoghurtgums.”



Waar willen jullie naar toe met deze productreeks?

Van Eunen: “Dit is nog maar het begin en een volgende smaak die voor de hand liggend is, is ijs met Zure Matten-smaak. Daar zijn ook al samples van gemaakt en die zijn erg lekker. We willen een serieuze speler worden in het ijsschap. Met Apekoppen ga je voor drop, maar dat combineer je toch nog met een fruitsmaak. Met Kokindjes en Dropharingen ga je echt volledig op dropijs, maar voor nu is dat een stap te snel.”

Wanders: “We hebben net Regenboog Geluk in snoep geïntroduceerd en daar kun je ook heel creatief mee zijn. Het is de eerste veggie winegum in ons assortiment en die is tot nu toe heel succesvol gebleken. De meeste Katja-snoepjes lenen zich wel voor een toekomstige stap naar de ijscategorie.”



Heeft Katja nog meer plannen in andere categorieën dan suikerwerk?

Van Eunen: “Zeg nooit nooit, maar we hebben tot nu toe geen concrete ideeën. Ons merk leent zich goed voor deze categorie en gezien de groei van het merk Katja kijken we zeker verder.”

Bron: Levensmiddelenkrant