Lamb Weston/Meijer: ‘Met retailer maken we jaarlijks plan voor het maximale rendement’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Diepvriesmaaltijden, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: Lamb Weston/Meijer

BREDA - Lamb Weston heeft de Gouden Partner gewonnen in de categorie Diepvriesmaaltijden. Kaatje van den Eijnden, international key account manager retail, vertelt over het groeiende marktaandeel van Lamb Weston en constante innovaties.

Hoera, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat vinden jullie ervan?

“Fantastisch om te horen! Fijn om de waardering en feedback voor ons harde werk en succes in de categorie terug te krijgen via de retailer. In onze optiek is de sleutel tot ons succes het continu innoveren van ons assortiment en daarmee onderscheidend zijn in de categorie. Wij leveren producten van hoge kwaliteit die perfect aansluiten bij de huidige trends. Door onze producten met toegevoegde waarde zijn wij in staat de categorie te upgraden. Daarnaast maken we met iedere retailer jaarlijks een plan om het maximale rendement te realiseren.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot rendementsbijdrage?

“De hoogtepunten zijn absoluut de introductie van Homestyle Skin-on en Homestyle Rustic Fries. Deze producten zijn beide zeer positief ontvangen en succesvol in distributie en rotatie. Daarnaast zien we een verschuiving binnen de categorie waar consumenten meer op zoek zijn naar de restaurantervaring thuis. Onze producten passen perfect in deze trend. Zelfs na het coronajaar groeit de categorie Aardappel Diepvries; de volumegroei van de categorie is 4,5 procent. Lamb Weston groeit in dezelfde periode met 12,8 procent. Een lange periode harder groeien dan de categorie resulteert in groei van het marktaandeel en uiteraard een betere zichtbaarheid op het schap.”



Waarom zijn jullie op het criterium rendementsbijdrage het meest succesvol in deze categorie?

“De rotaties van onze producten zijn sterk gestegen de afgelopen twee jaar. Dit, in combinatie met de marges op de verschillende items, maakt dat het rendement voor de retailer interessant is. Daarnaast denken we altijd mee over en investeren we in een betere zichtbaarheid voor het merk Lamb Weston. Door altijd marktdata en trends te delen van de categorie met de retailers, zijn zij op de hoogte van alle relevante marktinformatie van dit moment. Daarnaast voert Lamb Weston continu innovaties door welke aansluiten bij deze trends. Feedback van de retailers wordt ook altijd serieus genomen en opgevolgd.”



Hoe kunnen retailers jullie producten het beste aan de man brengen?

“Onze producten vallen op in het schap door de kwalitatieve, zwarte verpakking. Een optimale presentatie in het schap zorgt ervoor dat de consument de producten goed weet te vinden. Uit onderzoek blijkt dat de consument graag onze artikelen nogmaals koopt na de eerste trial. Deze trial proberen we te verkrijgen door naast de optimale schappresentatie onze producten te ondersteunen via promoties in de folder en extra activaties op de winkelvloer.”

Stephen Ophof

Categorymanager Plus over Lamb Weston/Meijer:

“Lamb Weston heeft de afgelopen jaren voor vernieuwing in het schap gezorgd met unieke producten die goed inspelen op de wensen van onze shoppers. Lamb Weston weet de shopper te verleiden om te kiezen voor een hoogwaardig kwalitatief product met een hogere kassa-aanslag dan traditionele friet. De coronaperiode heeft geleerd dat de shopper nog meer dan ooit bereid is om te kiezen voor kwaliteit. Maar ook herkomst en een eerlijk product gaan (nog meer) terrein winnen. Vertel dus goed het verhaal achter je merk en vertaal dat naar nieuwe producten.”

