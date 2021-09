Maaltijdservice uitgekookt legt de nadruk op gezond en lekker

‘Alles om het voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken’

IJSSELMUIDEN - Uitgekookt is ontstaan vanuit een passie voor gezond eten. Wat begon met het verbouwen en verkopen van groente is gegroeid naar een innovatieve maaltijdservice. Elke week worden wisselende maaltijden aan een brede groep van kleine huishoudens aangeboden.

Tafeltje Dekje was eerst voornamelijk gericht op ouderen: onder deze naam werden warme maaltijden geleverd aan deze doelgroep. Nu wil het bedrijf Uitgekookt ook een bredere groep aanspreken, onder andere door met ‘nieuwere’ ingrediënten te werken en het gemak uit te lichten.

Gemak

Arthur Gerritsen, marketing manager bij Uitgekookt vertelt meer over het concept en hoe het bedrijf meegaat met de tijd: “Wij bieden een maaltijdservice aan waarbij mensen kunnen kiezen uit 25 verschillende maaltijden per week. Deze maaltijden hoeven alleen nog maar opgewarmd te worden in de magnetron of oven. We leggen hierbij de nadruk op gezond en lekker eten en we bieden gemak. Het is belangrijk dat het bestellen en kiezen van de maaltijden makkelijker is dan aardappelen schillen en een maaltijd bereiden. Tafeltje Dekje was van oudsher gericht op ouderen. Onze doelgroep nu is breder: we zijn voornamelijk gericht op kleine huishoudens. Daarnaast leveren we de maaltijden koud aan zodat mensen zelf kiezen op welk moment ze dit willen opwarmen. Dit draagt bij aan de service.”

Service

Naast het gemak van de maaltijden wordt er bij Uitgekookt ook aandacht besteed aan de manier waarop ze het aanbieden. Voor mensen die slecht ter been zijn, kan dit betekenen dat de maaltijden in de koelkast worden gezet en voor jongeren kunnen ze bijvoorbeeld flexibel zijn. “We kunnen bieden wat de klanten willen, binnen bepaalde perken. Mensen die niet via de webshop bestellingen kunnen plaatsen, kunnen contact opnemen met onze klantenservice of bestellingen via een papieren menu doorgeven. Iemand die elke week bij dezelfde persoon bezorgt, zou het opvallen wanneer deze plots niet meer bestelt. Die betrokkenheid willen we ook uitstralen. Alles om het voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken”, vertelt Gerritsen.

Seizoenen en trends

Het aanbieden van een verscheidenheid aan gerechten doet Uitgekookt door seizoensgerechten te maken en in te spelen op trends en ontwikkelingen. “Naast de traditionele stamppot brengen we ook vernieuwende recepten uit; zo hebben we Indiase Biryani en gerechten met bulgur”, vertelt Gerritsen. “Stapsgewijs voegen we dergelijke maaltijden toe, zodat men eraan kan wennen en ook onze klanten van het eerste uur nog hun vertrouwde gerechten kunnen kiezen. Op deze manier kunnen we voor iedereen wat wils aanbieden. Op deze manier maken we het ook aantrekkelijker voor de jongere generatie. We hebben de mogelijkheid om dit te doen, juist omdat we zo’n breed aanbod hebben.”

Particulier en commercieel

Hoewel het grootste deel van de maaltijden door consumenten wordt besteld, nemen ook bedrijven en instellingen maaltijden af. Zo wordt er bij zorginstellingen centraal ingekocht voor bewoners. Gerritsen: “Ouderen in zorginstellingen kiezen er geregeld voor om via ons maaltijden te bestellen. Op deze manier kunnen ze zelf bepalen wat ze eten en zijn ze niet afhankelijk van wat de pot schaft. Er zijn ook andere bedrijven die bij ons bestellen, zoals een transportbedrijf. Dat wil zijn werknemers ’s avonds gezonde verse maaltijden aanbieden en neemt deze bij ons af.”

Nieuwe campagne

De nieuwste campagne van Uitgekookt legt de focus op de passie van de koks, voedingsdeskundige, bezorgers en telers. “Iedereen in de keten doet enorm zijn best om het beste product te kunnen leveren aan onze klanten en dit staat tegenover het gemak dat de service levert. De campagne legt de nadruk op het contrast van het gemak van de maaltijdservice, tegenover de moeite achter de schermen. Dat willen we overbrengen middels de nieuwste campagne”, aldus Gerritsen.

Geschiedenis Uitgekookt

Uitgekookt komt voort uit de familie Van Marle. De eerste generaties (1830-1938) verbouwden aardappelen en groente die ze huis-aan-huis verkochten. De vierde generatie neemt een groentewinkel in Kampen over, maar blijft ook aan huis verkopen. Johan van Marle neemt als zesde generatie de winkel over in 1999. Hier groeit de vraag naar maaltijden aan huis en catering, en ze verhuizen de keuken naar een industrieterrein in IJsselmuiden. Eind 2018 verkast Uitgekookt naar een nieuw pand. Een volledige ‘high care’ ingerichte begane grond met gemotiveerde vakmensen in de keukens, orderpickzones, gekoelde opslag en logistieke lijnen voor de bereiding van producten op het hoogste niveau.



Bron: Levensmiddelenkrant