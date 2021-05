Mama Deli focust op vers, gemak en snelheid

‘We willen voordelig zijn, maar vooral de beste’

AMSTERDAM - Het assortiment babyvoeding heeft de laatste jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn meer varianten, de eisen zijn strenger geworden en naast de standaardmaaltijden worden ‘nieuwe’ ingrediënten zoals couscous en vergeten groenten ook verwerkt in de babyhapjes. Toch miste Mariëlle Smit, oprichter van Mama Deli, verse producten toen zij moeder werd. “De moeder en ondernemer in mij riepen dat ik hier iets mee moest doen.”

Dat vertelt Smit aan Levensmiddelenkrant . Begin dit jaar werden de producten van Mama Deli geïntroduceerd, waarbij de focus ligt op vers en gemak.

Hoe is Mama Deli ontstaan?

“Ik ben zelf moeder en liep er tegenaan dat zelf hapjes maken een tijdrovende klus is. Je wilt het beste voor je kind, dus ik haalde alle ingrediënten bij de groenteboer. Alleen toen ik weer begon met werken, stond ik avonden in de keuken en had ik precies voor drie dagen een hapje. Daar had ik als fulltime werkende moeder geen tijd voor. Ik zocht een alternatief, maar dat was er niet. Plantaardig en betaalbaar vind ik belangrijk. Het is best een grote stap om je in de wereld van babyvoeding te storten, maar de moeder en ondernemer in mij riepen dat ik hier iets mee moest doen.”

En hoe begin je dan in zo’n nieuwe branche?

“Ik heb veel informatie ingewonnen en ben op zoek gegaan naar de beste specialisten. Daaruit heb ik een team samengesteld van onder andere diëtisten, een orthomoleculair specialist en een producent met echte chefs. Iedereen heeft kinderen en kent het probleem waar ik tegenaan liep. Met passie en een flinke drive zijn we begonnen aan een startassortiment.”

Je hebt een bedrijf opgestart dat producten maakt waar jij als moeder naar op zoek was. In hoeverre zijn deze producten anders dan bijvoorbeeld potjes babyvoeding?

“Het is vergelijkbaar met wat je zelf maakt, alleen dan uit een andere en nog veiligere keuken, die voldoet aan alle eisen en certificeringen. De smaak, kleur en structuur zijn echt vers. Maar met potjes is het niet te vergelijken. Potjes zijn helemaal niet slecht, maar het is niet meer van deze tijd en onvolledig. Ouders zoeken anno 2021 gemak, snelheid en vers. Daarnaast willen we dat onze kinderen gezond en verantwoord eten en de pure smaken van groenten en fruit leren kennen. Ik had daarom het gevoel dat we met het assortiment in de supermarkt het belangrijkste deel van de bevolking overslaan: onze nieuwe generatie.”

De producten van Mama Deli zijn vriesvers. Waarom is daarvoor gekozen?

“Dat is deels een bewuste keuze, maar het is ook na uitgebreid onderzoek. Veel ouders bewaren de voeding in de vriezer, want dan blijft het langer goed. Bovendien behouden we op die manier de smaak en kleur van het product en blijven ook de goede eigenschappen van de ingrediënten intact. Daarnaast heb je ook minder kans op bederf of pathogenenuitgroei (biologische ziekteverwekkers, zoals bacteriën, red.) en dat is belangrijk met onze kwetsbare doelgroep.”

De wereld van babyvoeding kent strenge eisen. Hoe ben je aan kennis daarover gekomen?

“Daarvoor heb ik mijn professionele team, want ik heb er net te weinig kaas van gegeten. We ontwikkelen de producten samen en mijn rol daarin is om aan te geven wat ik mis als moeder. De specialisten kijken vervolgens naar de samenstellingen, verhoudingen tussen ingrediënten, voedingswaarde, vitamines en alle voedselveiligheidseisen. Om een voorbeeld te noemen: ik vond het belangrijk om in de knijpzakjes niet alleen fruit aan te bieden, maar een combinatie te maken met groenten. En dan bedoel ik ook echt fruit en groenten, niet 10 procent groenten en 90 procent fruit. Verder vond ik het ook belangrijk dat je meteen op de verpakking precies ziet staan wat erin zit. Wat je ziet is wat je krijgt, we voegen enkel een beetje vet/olie toe op advies van onze orthomoleculair specialist. Hierdoor kan het lichaam nog beter de goede eigenschappen van onze producten opnemen en krijgen kleintjes direct voldoende goede vetten binnen.”

We willen onze sporen verdienen en laten zien wat we kunnen

Wat is de achterliggende gedachte van verpakken in zakjes en knijpzakjes?

“Dat is het bieden van puur gemak. Consumenten hebben in de diepvries weinig ruimte en dit kun je overal tussen proppen. Daarnaast is het ontdooien van maaltijden in een bakje een heikel punt, want als je thuiskomt van werk duurt het lang om een hapje voor je kind warm te maken. In een zakje is het zo ontdooid. En het is ook nog eens supermakkelijk voor onderweg.”

In hoeverre hebben jullie naar duurzaam verpakkingsmateriaal gekeken?

“De doosjes waarin de zakjes worden verpakt zijn helemaal recyclebaar, evenals de verzenddoos. Daarnaast zijn onze doosjes leuke blokken om mee te spelen en is onze verzenddoos ook een kleurplaat; zo geven wij onze verpakkingen een tweede leven. Bij de zakjes zitten we boven op de ontwikkelingen, omdat de markt nog niet zover is om met een verpakking te komen die duurzaam is én voedselveilig. Dat laatste is voor ons het belangrijkste.”

Hoe zijn de prijzen in vergelijking met vergelijkbare producten of vers?

“Je bent misschien net iets goedkoper uit als je het zelf maakt, maar het is ook maar net hoeveel jouw tijd kost. De producten zijn qua prijs net iets duurder dan de geconserveerde potjes. We zitten onder de 2 euro per maaltijd en dat is een bewuste keuze. We willen niet per se de allergoedkoopste zijn, maar wel de beste én betaalbaar. Er zijn geen concessies gedaan aan kwaliteit en we willen voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn. Nog nooit waren gezondheid en gemak zo betaalbaar in deze categorie, dat is waar wij trots op zijn.”

Wat is de ambitie van Mama Deli?

“Dat de nieuwe generatie zegt dat ze groot zijn geworden met Mama Deli. Maar voor nu moeten we eerst onze sporen verdienen en laten zien wat we kunnen. Al hebben we een vliegende start, want de producten zijn inmiddels niet alleen verkrijgbaar via onze webshop. We werken samen met Crisp, Picnic en Albert Heijn, en andere bekende supermarktketens volgen snel. We zijn op de achtergrond ook bezig met andere producten die ons assortiment zowel gaan verbreden als verdiepen. Het belangrijkste is dat er zoveel mogelijk groente en fruit wordt gegeten en wat is dan makkelijk voor de ouder? Dat is de vraag die wij onszelf continu stellen.”

Bron: Levensmiddelenkrant