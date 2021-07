Mars: ‘Onze plannen zijn goed voor consument, klant en ons bedrijf’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Tussendoor, Criterium: Succes van producten en innovaties, Winnaar: Mars

VEGHEL - De vlag kan uit in Veghel. Mars heeft gewonnen in de categorie Tussendoor op het criterium Succes van producten en innovaties. “Supertof! Zeker in een voor ons relatief nieuwe categorie is het fijn dat onze inspanningen door onze klanten worden gewaardeerd. TM Wij zijn erg blij dat we met BE-KIND een dergelijke prijs mogen winnen”, reageert Robert Hillebrand, category leadership manager, bij Mars.

Wat is de sleutel tot jullie succes?

“Al onze plannen proberen wij vanuit een triple-winbenadering aan te vliegen, wij willen dat het goed is voor ons als bedrijf, maar zeker ook voor onze klanten en de consument. Daarnaast proberen we met BE-KINDTM naar drie pilaren te kijken: goed zijn voor je lichaam, voor je omgeving en voor de planeet. Dit gecombineerd met dat BE-KINDTM een hele lekkere en voedzame reep is met kwalitatief hoogwaardige noten en andere ingrediënten, maakt dit tot een succes in onze optiek.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de categorie Tussendoor?

“De lancering van BE-KINDTM in de Nederlandse markt, waar we begonnen met onze lekkere repen in een single-format en een proteïnevariant. Sinds vorig jaar liggen we ook op het schap met een multipack-format, wat in onze markt de populairste verpakking is. Wat een ander hoogtepunt is, zijn onze initiatieven; al hardlopend onze omgeving schoonmaken in het Vondelpark, bijvoorbeeld. In het kader van ons motto ‘ give it a try ’ hebben we daarnaast veel proefactivaties georganiseerd om consumenten onze repen te laten proeven.”



Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op dit succes?

“Door onze producten van BE-KIND een goede schappositie te geven zodat de shopper het product goed kan vinden. Daarnaast door met ons mee te denken over hoe we de bekendheid van dit mooie merk op de winkelvloer kunnen verhogen door de shopper te confronteren. Wij geloven namelijk dat als de shopper deze lekkere reep heeft geproefd, de shopper een volgende aankoop niet kan weerstaan. Met de drie focuspunten van het merk bereiken we de consument, dragen we bij aan het welzijn van onze planeet en stimuleren we mensen hieraan mee te doen.”



Hoe hebben jullie de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Door steeds nieuwe innovaties aan te bieden aan onze afnemers blijven we vernieuwend binnen de categorie Tussendoor met onze producten. Ook kijken we samen met afnemers naar nieuwe momenten die we kunnen laden met activaties, met name gefocust op het ‘goede voornemens’moment, de eindexamens, back-to-school na de zomervakantie en World Kindness Day, die allemaal linken aan onze pilaren. Hiermee helpen wij de supermarkten weg te komen van traditionele ladingsmomenten en nieuwe op te zoeken, waarmee weer verschillende doelgroepen worden aangesproken.”

Rob van Dijk

Category manager KW bij Spar over Mars:

“We hebben een prettige en transparante samenwerking met Mars. Tijdens deze samenwerking worden keuzes gemaakt op basis van de verschillende formats die Spar heeft. Ook wordt er ingezet op de diverse doelgroepen die wij bedienen in onze winkels.”

Bron: Levensmiddelenkrant