McCain lijft Scelta Products in

’S-HEER ARENDSKERKE – McCain neemt Scelta Products over, dat diepgevroren snackproducten op basis van groenten produceert. McCain stelt met de overname waarde toe te voegen aan haar portfolio van plantaardige hapjes en snacks en verwacht dat hiermee de groei van deze categorie verder zal worden gestimuleerd.

Scelta Products, al 13 jaar zakenpartner van McCain, staat volgens de producent van diepgevroren aardappelproducten aan de basis van innovatie in de industrie van diepgevroren plantaardige snacks en bedient zowel foodservice als retail in de hele wereld.

Groeimogelijkheden

McCain Foods wil met deze overname een geïntegreerde Europese businessunit voor hapjes en snacks oprichten. Deze zal de Benelux-markt bedienen onder de merken van dochter Van Geloven, het Europese en internationale verkoopnetwerk zal het assortiment onder de naam McCain Foods voeren. Jan Aaltzen Linde, managing director bij Van Geloven, zal de businessunit gaan leiden en in die rol blijven rapporteren aan regional president Continental Europe bij McCain Erwin Pardon. Die stelt op zijn beurt ‘heel blij’ te zijn het Scelta Products-team te verwelkomen. “Er zijn veel groeimogelijkheden voor de productie van diepgevroren hapjes en snacks in Europa, Groot-Brittannië en op de wereldwijde markt. De capaciteitsbeperkingen waarmee Europa op dit moment wordt geconfronteerd hielden ons groeipotentieel tegen. Met de overname van Scelta Products kunnen we deze beperkingen doorbreken. We willen investeren in het erfgoed dat het bedrijf de afgelopen 22 jaar heeft opgebouwd, zodat we op die manier innovatie, vermogen en capaciteit kunnen toevoegen. Zo kunnen we verdere groei stimuleren en ons leiderschap op de wereldwijde markt voor plantaardige snackproducten versterken”, aldus Pardon.

