Melitta: “Ondersteuning die we samen geven, werpt haar vruchten af.”

GOUDEN PARTNER 2022, Categorie: Papier Criterium: Omzetprestatie Winnaar: Melitta

GORINCHEM - Folies en zakken, het klinkt misschien niet al te spannend, maar het is een dynamische categorie. Wat te denken van alle inspanningen op het gebied van duurzaamheid? Het team van Melitta heeft een enorme kennis over vershoudoplossingen, waar retailers graag een beroep op doen. Niet gek dat daar een Gouden Partner op volgt – de derde in drie jaar. Consumer & trade marketing manager Household Products Benelux Jeroen Inghels is blij met de waardering en het vertrouwen van zijn handelspartners en hoopt ook de komende tijd gezamenlijk aan verdere groei te werken.

Hoera, een Gouden Partner gewonnen! Waarom hebben category managers en supermarktondernemers voor Melitta gekozen, denk je?

“Afgelopen jaren hebben we samen met onze retailpartners bewezen dat de categorie van folies en zakken méér kan betekenen dan enkel ‘folies en zakken’. Samen met de inzichten vanuit onze marktonderzoeken en die van de category managers passen we deze aan aan de noden van de hedendaagse consument. De ondersteuning die we gezamenlijk aan de categorie geven, werpt haar vruchten af: de Toppits® folies en zakken vormen ontegensprekelijk het hart van de categorie. Het merendeel van de Nederlandse retailers doet een beroep op onze kennis om met deze categorie een antwoord te bieden op de wijzigende wensen van de consument. En het is leuk om te merken dat deze samenwerking zulke positieve resultaten oplevert.”

Op welke manier(en) dragen jullie bij aan de ontwikkeling van de categorie?

“We blijven de consument centraal stellen bij onze innovaties en dat wordt gewaardeerd. En we blijven onze kennis delen met de category managers, zodat we gezamenlijk de categorie verder kunnen laten groeien. Hierbij streven we steeds naar gezamenlijke winstgevende groei, zodat we samen voordeel halen uit de optimalisaties en introducties die we met onze partners realiseren.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Door onze klantspecifieke analyses bieden we een oplossing op maat die bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de categorie. Naast winstgevendheid focussen we ook op whitespots. Waar hebben onze klanten nog meer behoefte aan?”

Waar leggen jullie de focus op in de komende twee jaar?

“Duurzaamheid is een belangrijk thema geworden in deze categorie. Met 100 procent gerecyclede Toppits® aluminiumfolie en plastic folies en zakken gemaakt met 70 procent gerecyclede grondstof zijn we de trendsetter in de categorie. Category managers én consumenten weten deze inspanningen op het vlak van duurzame oplossingen te waarderen. Nieuwe duurzame Toppits®-oplossingen worden volop ontwikkeld en binnenkort komen deze producten ook beschikbaar voor de Nederlandse consument.”

“De producten van Melitta zijn van hoogwaardige kwaliteit. Hiermee weten ze de omzet in diverse groepen een boost te geven.”



Laura Geerts-Klerx,

category manager Spar