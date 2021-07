Menken Orlando:‘Een perfecte mix voor succes’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Chips, noten & zoutjesx Criterium: Succes van producten en innovatiesx Winnaar: Menken Orlando

DEN HAAG - Marketing manager Erik Rotee en sales manager Reinier van Gent bij Menken Orlando vertellen over het succes van de fabrikant en de groei die ze hebben doorgemaakt. Binnen de categorie Chips, noten & zoutjes hebben ze de Gouden Partner voor Succes van producten en innovaties binnen gesleept.

Hoera, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat vinden jullie ervan?

“Geweldig om weer beloond te worden middels deze waardering. De Gouden Partner-award zien wij als een teamprestatie. Door goed samen te werken met onze klanten proberen we de markt een positieve impuls te geven.”



Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie Chips, noten & zoutjes verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers? Wat is de sleutel tot jullie succes?

“Innovatie is enorm belangrijk. Wij proberen continu innovaties te bieden op basis van consumententrends en new product development, waarmee onze producten succesvol zijn in de markt.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de categorie waarin jullie hebben gewonnen?

“Door innovatieve snacks in de markt te introduceren die passen in de ‘drie voor vijf’-promotietool hebben we de impulskracht van snacks ultiem kunnen gebruiken. Hierdoor heeft de markt een enorme boost gekregen en heeft de consument toegang gekregen tot nieuwe snacks.

De introductie van het merk Mitsuba in het Aziatische snacksegment heeft voor een geweldige spin-off gezorgd, waardoor de markt met maar liefst 25 procent is gegroeid.”



Waarom zijn jullie op het criterium Succes van producten en innovaties het meest succesvol in deze categorie?

“We zijn succesvol op het gebied van producten en innovaties. Dit komt door onze flexibiliteit en verpakkingsmogelijkheden, gekoppeld aan een breed assortiment en een sterk new product development-team. Daarmee hebben we een perfecte mix om onze klanten te voorzien van succesvolle innovaties.”



Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Onze samenwerking met de afnemers hebben we verbeterd door onze kennis te delen en naar hen te luisteren. Hierdoor hebben we binnen onze teamaanpak met category management, trade marketing en sales de juiste manier gevonden om de samenwerking vorm te geven. Door goed te luisteren naar elkaar kom je samen verder.”



Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“Menken Orlando heeft net een groot marktonderzoek afgerond naar de consumentengebruiksmomenten in de categorie snacks. Dit wordt momenteel vertaald naar een nieuwe categorievisie op de segmenten van de snackmarkt waarin Menken Orlando opereert. Zeker op het gebied van ‘Better for you’-snacking verwachten we enorme progressie te kunnen maken.”

Daniël van Schayik

Category manager bij Hoogvliet over Menken Orlando:

“Menken Orlando is een fabrikant die altijd maximaal met ons meedenkt in de categorie Chips, Noten en Zoutjes. Ook blijven ze constant hun producten innoveren. Wat wij fijn vinden is dat ze hun plannen op de juiste manier weten te vertalen naar het schap.”

Bron: Levensmiddelenkrant