Mentos Gum lanceert kartonnen kauwgom pot

BREDA – De kartonnen pot van Mentos Gum is binnenkort in de supermarkt te vinden. Consumenten kunnen zelf kiezen of ze voor de duurzame of reguliere pot gaan. Door het zetten van deze stap wordt plasticgebruik teruggebracht van 100 procent naar 10 procent.

De nieuwe introductie draagt bij aan de ambitie van Perfetti van Melle om in 2025 15 procent minder plastic te verbruiken per ton product. De nieuwe pot wordt eerst beschikbaar voor de Hero concepten: de Mentos Gum Pure Fresh in de smaak Fresh Mint & Strawberry (inhoud 80 stuks) en Mentos Gum White in de smaak Sweet Mint & Green Mint (inhoud 110 stuks).

De pot

De kartonnen pot bestaat voor 90 procent uit karton en 10 procent uit plastic en aluminium. Het deel plastic en aluminium is nodig om de voedselveiligheid en behoud van kwaliteit te waarborgen. Aan de inhoud is niks veranderd, de kauwgum blijft hetzelfde. Wanneer het potje op is, mag deze bij het oud papier. “Dit is ons eerste product dat verpakt wordt in karton en daar zijn we erg enthousiast over!” zegt Michelle van den Bosch, brand manager Mentos Gum bij Perfetti Van Melle Benelux. Over de overstap zegt Van den Bosch: “We zijn de enige in de Benelux-kauwgummarkt die een kartonnen pot aanbieden. De kartonnen versie is wellicht even wennen voor onze consumenten maar we hopen hen te kunnen stimuleren om voor deze keuze te gaan.”

Levensmiddelenkrant sprak de fabrikant eerder over deze introductie.

Bron: Levensmiddelenkrant