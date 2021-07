Mondelēz International: 'Succesvolle samenwerking is vereiste voor categoriegroei'

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Koek & biscuit, Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: Mondelēz International

OOSTERHOUT - Het is feest bij Mondelēz International. De fabrikant heeft binnen de categorie Koek & biscuit gewonnen op het criterium Omzetprestatie. Janneke Raats en Brenda Snoeijen, beiden category development manager bij Mondelēz International, zijn enthousiast over de winst.

Hoera, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat vinden jullie ervan?

“Dit is de bevestiging dat we met de juiste dingen bezig zijn en dit weten over te brengen aan zowel de consument als onze retailpartners. Vanuit verschillende disciplines werken we dagelijks aan het laten groeien van de categorieën waarin we actief zijn. Een succesvolle samenwerking met retailers is een absolute vereiste om dit te laten slagen. We investeren daar veel tijd en moeite in en het is een groot compliment om die erkenning te krijgen.”

Wat is de sleutel tot jullie succes?

“Wat er voor ons uitspringt is de prestatie om Koek & biscuit relevant te houden voor de toekomst. Wij beschouwen onszelf als dé innovatiemachine binnen de categorieën waarin we actief zijn en hebben het afgelopen jaar binnen de categorie maar liefst twaalf nieuwe producten op de markt gebracht met onze merken Oreo, Milka, LU, Prince, LiGA en BelVita. Hiermee zorgen we voor relevante vernieuwing én waarde creatie in de categorie en we zorgen er natuurlijk voor dat we onze merken groots ondersteunen. In combinatie met een sterke categorievisie denken we met onze retailpartners mee over het perfecte schap.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

“We zien dat verschillende generaties op een andere manier naar snacken kijken. Het is aan ons en de retailers om hierop in te spelen met onze gezamenlijke categorie- en schapvisie. Zo bouwen we met Oreo, Milka en LU Mikado aan een nieuw segment Munching . Maar denk bijvoorbeeld ook aan een introductie zoals Oreo Golden. Verder zijn we enorm trots dat ons nationale icoon LiGA wederom het grootste merk binnen Tussendoor is.”

Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“De wensen en behoeften van consumenten in de categorie Koek & biscuit zijn behoorlijk veranderd de afgelopen jaren. Wij hebben een duidelijke visie om de categorie in de toekomst relevant te houden. Onze kennis en inzichten hierover delen we graag met onze retailpartners. Hierbij houden we rekening met specifieke behoeftes per retailer en het verschil in type klant dat bij de retailer komt. Een speerpunt daarbinnen blijft het bouwen van nieuwe segmenten en daarmee waarde toevoegen aan de totale categorie.”

Hoe kunnen ondernemers meeliften op dit succes?

“Koek & biscuit is een impulscategorie, daarom is confrontatie op de winkelvloer essentieel. Second placement en in het oog springende winkelvloeractivaties werken goed om de shopper te verleiden. Zo is er met Oreo Crunchies geactiveerd rondom het bioscoopthema, waarbij de consument kaarten kon winnen. Ook is er grote zichtbaarheid op de winkelvloer geweest voor Oreo Golden en vierden we met Milka Biscuits de 120ste verjaardag van het merk Milka met verschillende in-store activaties. De inzet van sterke merken zorgt voor stopping power, wat resulteert in groeikansen op de winkelvloer.”

Joep Gerrits

Category manager bij Jumbo over Mondelēz International:

“Van harte gefeliciteerd! Gezien de performance van vorig jaar ook een terechte winnaar. Ik ervaar de samenwerking met Mondelēz International als zeer prettig. Ik merk dat we een gezamenlijk doel hebben, maar met name hun creativiteit om daar te komen, daar word ik altijd enthousiast van. In een bijzondere tijd als deze heeft Mondelēz International hun omzet uit weten te bouwen door hun sterke merken in combinatie met een gezonde drive. Ga zo door!”

