NAGF stopt na 5 jaar

ZOETERMEER – Het Nationaal Actieplan Groeten en Fruit (NAGF) trekt op 1 januari 2022 de stekker eruit. Samen met zo’n tweehonderd partnerorganisaties heeft het NAGF vijf jaar lang een gezonder en duurzamer voedselpatroon gestimuleerd.

De organisatie stopt wegens een gebrek aan financiering. Alle kennis en informatie wordt overgedragen aan het GroentenFruit Huis. Coördinator Karin Bemelmans kijkt tevreden terug op het werk dat het NAGF heeft verzet: “Als NAGF zijn we trots op de behaalde resultaten en bedanken we alle partners voor de samenwerking. Jammer dat we juist nu we vol op stoom zijn niet verder kunnen. Laten we voortbouwen op het werk dat reeds is verzet en de samenwerking blijven opzoeken, ook zonder het NAGF. Er ligt nog genoeg werk!”

Campagnes

De activiteiten van het NAGF waren op drie speerpunten gegrond: jonge gezinnen, out-of-home en gezondheidszorg. In samenwerking met de groente- en fruitsector, retail, cateraars en maatschappelijke organisaties zijn meer dan zestig projecten uitgevoerd. Zo werd er onlangs een eetbare bushalte geopend voor de Geef Kleur door-campagne en werkten ze samen met Hoogvliet om de online verkoop van groente en fruit te stimuleren. Verder werd de website van Veggipedia gemoderniseerd en aangevuld met content. Hiermee groeide het aantal paginaweergaven van 300 per dag in 2017, naar vijfduizend dagelijkse bezoekers. Het beheer van de website wordt overgenomen door GroentenFruit Huis.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops