Nationale Week Zonder Vlees trekt 1,7 miljoen deelnemers

AMSTERDAM – De Nationale Week Zonder Vlees vond voor de vierde keer plaats van 8 tot en met 14 maart. Deze editie hebben 1,7 miljoen Nederlanders een week lang geen vlees gegeten. Na deelname hebben 1,5 miljoen deelnemers laten weten dat ze de rest van het jaar minder of geen vlees meer willen eten.

De 1,7 miljoen deelnemers hebben tijdens de Nationale Week Zonder Vlees gezamenlijk 212 miljoen liter water, 1,6 miljoen kilogram vlees en 166 miljoen km autorijden aan CO2 uitstoot bespaard. Het initiatief heeft verder ook effect gehad na de week. Acht op de tien deelnemers geven aan dat ze sinds deelname minder of geen vlees meer eten. Wat zorgt voor een blijvend positief effect op dier en klimaat.

Minder vlees

De verkoop van vleesvervangers steeg tijdens de Week Zonder Vlees met 154 procent in verhouding met een gemiddelde week in 2021 en in dezelfde week werd er 8,1 procent minder vers vlees verkocht. Deze cijfers worden ondersteund door onderzoeksbureau IRI. Verder eten Nederlanders 19 procent minder vlees sinds de opkomst van het coronavirus en is de verkoop van vleesvervangers met 14 procent gestegen. Dit toont aan dat buiten de Week Zonder Vlees, vlees ook vaker wordt vervangen.

Bewustzijn over vleesconsumptie

Dat volwassen Nederlanders bereid zijn minder vlees te eten blijkt uit onderzoek van Blauw research. Uit het onderzoek met een representatieve steekproef komt naar voren dat men zich bewust is van de effecten van vleesconsumptie op het milieu. Een stijgende lijn in kennis over vleesvervangers en koken zonder vlees toont bewustwording over de effecten van de vleesmaatschappij onder Nederlanders aan.

Bron: Levensmiddelenkrant