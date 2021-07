New Forrest: ‘Smaak is het allerbelangrijkste, snacks moeten echt lekker zijn’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Diepvriessnacks, Criterium: Succes van producten en innovaties, Winnaar: New Forrest

WIJK BIJ DUURSTEDE - New Forrest is uitgeroepen in de categorie diepvriessnacks tot winnaar! De fabrikant van Kwekkeboom heeft de Gouden Partner op het criterium succes van producten en innovaties in de wacht gesleept. Gijsbert van de Weg (commercieel manager), Arina Abbring (marketing manager) en Rowen Bruggeling (accountmanager Retail) bij New Forrest zijn vereerd met deze erkenning en vertellen over het succes achter een goede samenwerking met retailers.

Van harte gefeliciteerd! Hoe hebben jullie dit goede nieuws ervaren?

Van de Weg: “We zijn trots dat we op deze manier worden erkend door onze partners. Met onze innovaties proberen we ons steeds in de kijker te spelen en dit wordt duidelijk gewaardeerd. Niet alleen door onze Kwekkeboom Oven-& Airfryer-fans, maar ook door onze handelspartners.”

Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie diepvriessnacks verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers? Wat is de sleutel tot jullie succes?

Abbring: “Met onze onderscheidende producten voegen we waarde toe aan de categorie en zijn we in staat geweest nieuwe gebruikers naar het vriesversschap te leiden. Ondernemers weten dit erg te waarderen.”

Van de Weg: “Daarnaast delen we onze visie over de toekomst van de vriesverscategorie. Op die manier bied je op meerdere niveaus middelen om groei binnen de categorie te realiseren.”

Kunnen jullie een aantal hoogtepunten van de afgelopen twee jaar delen met betrekking tot de gewonnen categorie?

Abbring: “Met onze Black Angus & Old Amsterdam Bitterballen hebben we diverse retailprijzen gewonnen en deze lijn willen we de komende jaren dan ook voortzetten.”

Van de Weg: “Ook het aanbieden van het GfK Vriesversrapport heeft een belangrijke rol gespeeld. Hierdoor zien retailers wat de perceptie is van consumenten als het gaat om hun vriesverscategorie.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op dit succes?

Abbring: “Door ruimte te maken voor onze nieuwe innovaties: in week 23 hebben we de Old Amsterdam Croquet geïntroduceerd en samen met onze handelspartners zijn we in staat om met dit product het succes van de Old Amsterdam Bitterbal te evenaren.”

Bruggeling: “En tevens door onze Kwekkeboom-producten goed zichtbaar in het hart van het schap te plaatsen.”

De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

Abbring: “Smaak is het allerbelangrijkste, snacks moeten echt lekker zijn. Daarnaast hebben we onze CRISP sensation coating die zorgt voor optimale krokantheid en onze onderscheidende producten die ervoor zorgen dat consumenten specifiek voor ons blijven kiezen.”



Martijn Vlastuin

Operationeel directeur Retail bij AH van den Tweel over New Forrest:

“New Forrest is een partner met kwalitatief zeer goede producten. Ze gaan daarnaast heel goed met de trends mee, waardoor het assortiment interessant blijft voor de klanten.”



Bron: Levensmiddelenkrant