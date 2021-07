Nutrition & Santé: ‘Covid-crisis heeft belang van gezonde voeding benadrukt’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Bewuste voeding, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: Nutrition & Santé

BREDA - Martin Schaaij, sales director bij Nutrition & Santé en Anne Breedenraedt, marketing director, vertellen over de lancering van een nieuw merk tijdens de coronacrisis en het belang van gezonde en bewuste voeding. Zo wint Nutrition & Santé de Gouden Partner in het criterium ‘Rendementsbijdrage’ en blijft innoveren en ontwikkelen.

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat is jullie eerste reactie?

Samen : “Superblij natuurlijk!”

Breedenraedt : “Wij zijn ervan overtuigd dat we ons succes grotendeels te danken hebben aan de waarden van Nutrition & Santé. Deze zijn: Simplicity, Commitment, Pathfinder en Collective Intelligence. Alle afdelingen en medewerkers van Nutrition & Santé werken samen aan de vooropgestelde objectieven; dit werkt versterkend en hiermee kunnen we inspelen op lokale behoeftes. We zijn een internationaal bedrijf met een duidelijke lokale focus. We hebben geleerd dat de behoeftes van de Nederlandse consument toch net iets anders zijn dan bijvoorbeeld de Belgische consument.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot rendementsbijdrage?

Breedenraedt : “Eerst en vooral zijn we heel trots dat onze merken Céréal, Céréal Bio, Weight Care, Modifast en Isostar de coronacrisis goed doorstaan. Gezond eten en beweging zitten duidelijk in de lift en zijn niet meer weg te denken. Ook onze retailpartners hechten hier enorm veel belang aan. Graag nemen we de gelegenheid om hen te bedanken voor het vertrouwen in onze merken. Daarnaast zijn we erin geslaagd om, tijdens de pandemie, toen al onze werknemers vanuit huis werkten, WeCare te lanceren. Hiermee willen we de lifestyleconsument aanspreken die graag van het leven geniet, maar toch ook bewust bezig is met zijn gezondheid en voeding.”



Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

Schaaij : “Verbeteren? De samenwerking koesteren en onderhouden lijkt een goede omschrijving. Het feit dat we op regelmatige basis verkozen worden tot gouden partner zegt op zich voldoende. De samenwerking moet daarom op constante basis gevoed worden met oplossingen bij eventuele knelpunten en nieuwe ideeën voor de toekomst.”



Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie producten uit het schap springen, ondanks de hoge promotiedruk?

Breedenraedt : “Promotiedruk is één zaak, maar het allerbelangrijkste voor de consument is natuurlijk de toegevoegde waarde die onze producten te bieden hebben. De COVID-crisis heeft nogmaals het belang van een gezonde voeding en dus ook een gezond gewicht benadrukt. Dit is altijd al onze corebusiness geweest. Voeding en gezondheid is een boeiend onderwerp en er zullen nog heel wat ontwikkelingen volgen in de toekomst. Onze R&D-afdeling werkt aan zeer innovatieve concepten, wij hopen er binnenkort meer over te kunnen vertellen.”



Bron: Levensmiddelenkrant