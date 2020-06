Omzet duurzaam blijft groeien

ZALTBOMMEL – De omzet van voeding met een onafhankelijk keurmerk groeide met 26 procent in 2019. Een grote stijging vergeleken met de totale omzetgroei van voedingsproducten, die 4,2 procent bedraagt. IRI monitorde hiervoor de verkoop van onafhankelijke keurmerken binnen Nederlandse supermarkt, met uitzondering van Aldi en Lidl. Het totale aandeel van duurzamere merken in de supermarktverkopen bedraagt inmiddels bijna 20 procent.

Voor elk afzonderlijk keurmerk groeide de omzet. Zo zag het grootste keurmerk binnen de supermarkt, Beter Leven, zijn omzet met 25 procent toenemen. Daarnaast is er ook groei te zien voor Europees Biologisch Keurmerk, MSC, ASC en Fairtrade. Het in 2019 opgerichte keurmerk On the way to PlanetProof (voorheen Milieukeur) vertienvoudigde zijn omzet in een jaar.

De toename is ook in alle voedingscategorieën te zien. Het aandeel is vooral hoog voor eieren en vis, waarbij meer dan driekwart van de verkochte producten een keurmerk heeft. Dit geldt ook voor bijna 40 procent van de omzet van koffie, thee en vleeswaren. De grootste omzettoename is te zien in de categorie zuivel: 125 procent. Dit heeft te maken met de groei van het keurmerk PlanetProof binnen deze categorie.

Horeca

Het inschatten van omzetcijfers in andere afzetkanalen lastiger, laat IRI weten. Horeca, catering en markten lijken fors achter te blijven in de afname van duurzamere producten, blijkt uit ervaring van leveranciers van producten met een onafhankelijk keurmerk. Deze branches werken veel met vaste ketenstructuren of eigen onafhankelijke duurzamere (keur)merken, wat monitoren bemoeilijkt.

Bron: levensmiddelenkrant