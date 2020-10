‘De innovaties van Diageo voegen waarde toe aan de hele categorie’

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Likorette en Premix, Criterium: Succes van introducties, Winnaar: Diageo

GOUDEN PARTNER AWARDS | AMSTERDAM - In de categorie Likorette en Premix wint Diageo de titel Gouden Partner op het criterium Succes van introducties. Tot groot genoegen van David Sloff, commercial director Benelux, en Tobias Höllhuber, retail channel manager Benelux. Voor Diageo zijn introducties namelijk van groot belang. “Wij geloven écht in innovatie en appreciëren daarom de erkenning van onze inspanningen in deze categorie.”

“Wij zijn er blij mee, want het is een mooie bevestiging van onze klanten en consumenten. We proberen om zoveel mogelijk de trends in de markt te volgen, maar vooral om onze klanten onderscheidende producten te bieden. Een mooi voorbeeld hiervan is het lanceren van Tanqueray & Tonic premix. Een premium gin & tonic premix is nieuw en past goed bij de huidige trend waarin consumenten steeds vaker kiezen voor cocktails van hoge kwaliteit.”

“Diageo’s ambitie is om het best presterende, meest vertrouwde en gerespecteerde bedrijf te zijn als het gaat om consumptiegoederen. Wij zijn trots op onze merken en het feit dat miljoenen mensen hiervan kunnen genieten. De laatste jaren zijn we erin geslaagd om onze gedistilleerde merken om te zetten in succesvolle premix-innovaties. Een smaakvolle cocktail, zoals een Tanqueray & Tonic is niet zomaar een drankje; een ervaring waarvan mensen nu ook thuis kunnen genieten als deel van een mooi moment met vrienden of familie.”

“De afgelopen jaren is de categorie van gedistilleerde dranken in waarde aan het stijgen. De consument drinkt in totaal minder, maar is wel gefocust op producten van hogere kwaliteit. Dit sluit goed aan bij Diageo’s visie: ‘drink better, not more’. Het is de reden dat Diageo de Tanqueray & Tonic heeft uitgebracht en dat we de volgende jaren onze inzet in deze categorie nog verder zullen versterken met enkele sterke en verrassende on-trend lanceringen.”

Retailpartnerschappen

“Diageo is in 1 jaar 12,9 procent gegroeid binnen premixen, waarmee we vooroplopen in de categorie en dus sterk bijdragen aan de waardestijging. Wij pakken graag onze rol als marktleider om met onze retailpartners de categorie verder te ontwikkelen. We streven ernaar om strategische partnerschappen aan te gaan met al onze retailklanten. Om gezamenlijk te investeren in verdere categoriegroei.”

“Dit brengen we bijvoorbeeld tot leven via promoties op maat, thematische en seizoengedreven activatie in de winkel en online, en totale categorieprojecten. Vanuit retailerperspectief is dit een grote kans om waarde toe te voegen aan de categorie, een kernpunt van de Diageovisie voor groei. Verder hebben we de intentie om via onze sterke merken in de toekomst nog vele nieuwe smaakvarianten en nieuwe segmenten te lanceren, ook in de ‘low and no-alcohol’-categorie.”

Cathelijne van Meggelen

Category manager bij Hoogvliet over Diageo:

“De samenwerking met Diageo is erg prettig, met name hun marketingafdeling is erg goed, waardoor je leuke dingen met elkaar kunt doen!” Cathelijne van Meggelen, category manager bij Hoogvliet, is erg enthousiast over de samenwerking met Diageo. De fabrikant kijkt verder dan zijn eigen belang en weet wat er speelt bij Hoogvliet. “Diageo deelt daarnaast goede inzichten in de markt en denken mee met de strategie van Hoogvliet.”

