Oud-Unilevertopman Floris Maljers overleden

NIEUWVEEN - Afgelopen vrijdag is oud-topman van Unilever Floris Maljers op 89-jarige leeftijd overleden. Maljers zat van 1974 tot 1994 in de raad van bestuur van de levensmiddelengigant, de laatste tien jaar als voorzitter.

Onder zijn leiding werd Unilever omgevormd tot een slagvaardig bedrijf. Alle bedrijven die niet bij de kernactiviteiten pasten werden afgestoten. Daarnaast werden een groot aantal acquisities uitgevoerd van bedrijven die juist de kernactiviteiten versterkten.

Maljers werkte zijn hele leven voor Unilever. Vanaf zijn eerste stage in Turkije, via een reorganisatie in Colombia tot de verkoop van boter weer in Turkije viel hij op. Zijn eerste functie voor het levensmiddelenbedrijf in Nederland was als directievoorzitter van margarinebedrijf Van den Bergh en Jurgens.

Na zijn tijd bij Unilever ging hij aan de slag als commissaris bij onder andere Philips ten tijde van de reorganisatie onder leiding van Jan Timmer. Hij was tevens commissaris bij KLM, SHV en Vendex-KBB waar hij probeerde het warenhuisconcern uit handen van opkoopfondsen te houden door het te verkopen aan Jaap Blokker. Helaas was hij hierin niet succesvol. In 1996 werd hij door het kabinet ingeschakeld om het noodlijdende Fokker te redden.

