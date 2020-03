Ouderenbond is tegen ouderenuurtje

Albert Heijn organiseert initiatief landelijk vanaf 23 maart

(CORONANIEUWS) WOERDEN – De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) laat zich kritisch uit over het ouderenuurtje bij Albert Heijn. “Goed bedoeld, maar het werkt averechts”, aldus directeur bestuurder Liane den Haan.

De ANBO laat in een persbericht weten het ouderenuurtje bij Albert Heijn, dat dagelijks tussen 7:00 uur en 8:00 uur in de morgen duurt, ‘geen goed idee’ te vinden. Liane den Haan, directeur bestuurder van ANBO: “Deze actie van Albert Heijn is ongetwijfeld goed bedoeld, maar werkt volkomen averechts. Nog los van het onmogelijke tijdstip, zou de supermarkt moeten beseffen wat de consequenties van deze actie zijn. Oudere mensen worden gestigmatiseerd en enorm beperkt in hun vrijheid. Waarom zouden we dit willen?”

De directeur bestuurder benadrukt dat ouderen ‘gewone mensen zijn’. Den Haan: “Als oudere mensen zich goed voelen, is er geen enkele reden om niet naar buiten te gaan en boodschappen te doen. Oudere mensen zijn gewone mensen en moeten dus op elk moment boodschappen kunnen doen. Als zij zich maar, net als iedereen, houden aan de richtlijn om 1,5 meter afstand van andere mensen te houden.”

Huilende ouderen

De ANBO denkt dat de actie van Albert Heijn voor onnodige paniek zorgt onder ouderen. Den Haan: “De telefoonlijn die wij hebben in verband met het coronavirus staat inmiddels roodgloeiend. Mensen bellen ons huilend op omdat ze worden nageroepen dat ze thuis moeten blijven. De druk van familie op ouderen neemt steeds verder toe om niet meer naar buiten te gaan. Dit kan toch echt niet de bedoeling zijn. Straks durven ouderen helemaal niet meer naar buiten.”

“Laten we met elkaar de rust bewaren en vooral de RIVM-richtlijnen volgen. Oudere mensen kunnen gewoon naar buiten als ze zich goed voelen en dus ook hun boodschappen doen. Dat zou echt niet gekoppeld moeten worden aan verplichte tijden. En ook al bedoelt Albert Heijn het waarschijnlijk niet zo, in de publieke opinie komt het wel zo over. Dit helpt echt niet om met elkaar deze lastige periode door te komen.”

Vervelende reacties

In gesprek met Levensmiddelenkrant vertelt Den Haan dat de kritiek op Albert Heijn is gericht omdat die begint met een landelijk ouderenuurtje. Volgens Den Haan zou het beter zijn als mensen die slecht ter been zijn, ongeacht de leeftijd, prioriteit krijgen bij de online bezorgservice. “Mensen die al jaren vaste klant zijn en zelf moeilijk de deur uit kunnen, worden nu geconfronteerd met een wachttijd van drie weken. Het ouderenuurtje is hartstikke sympathiek, maar bel eerst even met de instanties voor je zoiets organiseert. Wij kunnen binnen een dag onze achterban raadplegen voor feedback.”

Zo belde Den Haan naar eigen zeggen met Jan Linders, die het ouderenuurtje niet invoert. “Jan Linders is een supermarkt zonder een grote bezorgservice, maar wellicht kunnen ze met een vrijwilligerskring een boodschappenservice organiseren voor mensen die slecht ter been zijn, eventueel met een lief kaartje erbij, van de plaatselijke basisschoolkinderen”, adviseert Den Haan.

Kwetsbaar

Woordvoerder Ronald van der Aart laat namens Albert Heijn weten dat het ouderenuurtje vanaf maandag 23 maart blijft bestaan in alle Nederlandse vestigingen. “We kijken hoe het gaat en houden het aan zo lang er behoefte is. We zijn al 130 jaar een supermarkt voor iedereen, op ieder tijdstip dat we open zijn. Het is echt niet zo dat ouderen op andere tijden niet welkom zijn”, benadrukt de woordvoerder. “We volgen vanuit Albert Heijn de richtlijnen van het RIVM. Kwetsbare groepen moeten extra oppassen en voor zo ver mogelijk menselijk contact beperken. We zien de afgelopen weken meerdere initiatieven ontstaan voor mensen die geen boodschappen kunnen doen, van lokale bezorgdiensten opgezet door vrijwilligers tot kinderen of kleinkinderen die boodschappen langsbrengen. Voor de groep die hier buiten valt introduceren we het ouderenuurtje.”

Relatief vroeg

Het tijdstip is gebaseerd op observaties vanaf de werkvloer, zegt Van der Aart. “Het is operationeel lastig een apart uur te realiseren, maar we zien dat ouderen relatief vroeg boodschappen doen. Bij de opening is het vaak deze groep die voor de deur wacht. Daarom hebben we voor het eerste uur gekozen. De negatieve reacties hierover heb ik zelf niet ervaren, in tegendeel. We hopen vooral op saamhorigheid en dat iedereen de ouderen een eigen uurtje gunt.”

Tot slot belooft Van der Aart beterschap bij de online service. “We zijn de afgelopen week geconfronteerd met twee belangrijke berichten van de Rijksoverheid, die hebben geleid tot meer drukte en significant meer vraag naar producten in de supermarkt. Mensen die normaal gesproken in de bedrijfskantine lunchen of ’s avonds uit eten gaan nuttigen nu alles thuis. Naar de bijbehorende supply wordt toegewerkt. Dat heeft tijd nodig. Net als een raceauto die eerst op een langzaam type circuit rijdt en op een nieuwe, snelle baan wordt gezet, moet alles opnieuw worden afgesteld. Dat kan niet van vandaag op morgen. Dat geldt ook voor de thuisbezorging.”

Bron: Levensmiddelenkrant