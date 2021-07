Perfetti Van Melle: ‘We hebben sterk ingezet op het aanjagen van de omzet’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Suikerwerk, Criterium: Omzetprestatie, Winnaar: Perfetti Van Melle

AMSTERDAM - Perfetti Van Melle neemt een Gouden Partner in ontvangst vanwege zijn omzetprestatie in de categorie suikerwerk. De snoepgoedfabrikant achter merken als Mentos, Smint, Look-O-Look, Fruittella, Chupa Chups en Klene is tevreden met de prijs: “We zijn erg blij met deze waardering vanuit de handel”, aldus JanJaap Jansen, senior category manager.

Hoera, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat is jullie reactie?

“Samen met onze handelspartners op hoofdkantoren en in supermarkten hebben we vorig jaar hard gewerkt om ook de kansen die het afgelopen turbulente jaar geboden heeft, volop te benutten voor de suikerwerkcategorie. Hierbij kun je denken aan de dagelijkse inzet van onze buitendienst om samen met de supermarktondernemers het maximale uit onze categorie te halen, maar ook verschillende projecten met onze handelspartners op hoofdkantoren op het gebied van assortiment, schap en kassa-ontwikkelingen.”

Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie suikerwerk verkozen tot Gouden Partner door categorymanagers en supermarktondernemers?

“Ook voor de suikerwerkcategorie heeft COVID-19 afgelopen jaar zijn sporen nagelaten. We zagen meer one-stop-shopping, een lagere bezoekfrequentie, een andere routing door de winkel en meer gebruik van zelfscan.

Daarnaast zaten mensen meer thuis, wat impact had op segmenten zoals frismakers en kauwgum, want een frisse adem was minder belangrijk. Door inzet van de juiste kortetermijninitiatieven op de winkelvloer en het structureel versterken van de categorie door projecten, onderzoek en innovatie, zijn we samen met onze handelspartners in staat geweest om de categorie te blijven ontwikkelen.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de winnende categorie?

“Om in te spelen op veranderd gedrag in de winkel hebben we sterk ingezet op het aanjagen van de omzet op de winkelvloer door onder meer second placement. Hierbij kun je denken aan het plaatsen van displays en clipstrips, maar ook door innovatieve inzet van bijvoorbeeld hologramtechnologie om de shopper te blijven confronteren.

Ook hebben we ingezet op schapontwikkeling door de uitrol van een nieuwe generatie ‘funmeters’ in het schap, de ontwikkeling van het kassagebied door te werken op projecten en uitrol van een impulsmeubel in het zelfscangebied.

Uiteraard blijven we ook innoveren; denk aan de introductie van Mentos Gum Vitamins met fruitsmaak en toegevoegde vitamines.”

Waarom zijn jullie op het criterium omzetprestatie het meest succesvol in deze categorie?

“Door te blijven werken aan confrontatie en innovatie hebben we een structurele stap voorwaarts kunnen maken met de categorie en we kijken er dan ook naar uit om die ook aankomende jaren samen verder uit te bouwen.”



Christa van den Berg

Junior category manager bij Hoogvliet over Perfetti Van Melle:

“Perfetti Van Melle is een terechte winnaar binnen de categorie waar zij door relevante relaunches en innovaties waarde blijven toevoegen. De samenwerking is erg prettig en efficiënt. Waar nodig wordt er snel gehandeld om de gezamenlijke doelen te behalen. De fabrikant denkt proactief mee op het vlak van omzetprestatie en de mogelijkheden tot verbetering op diverse gebieden. Mede dankzij de mogelijkheid tot inzet van de buitendienst, kunnen zij snel verbeterslagen doorvoeren op de winkelvloer. Ook zijn zij bereid te investeren op langetermijndoelstellingen met oog op een win-winsituatie.”

