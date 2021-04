Picnic opent DC in Zaandam

AMSTERDAM – Picnic opent in juni versneld een nieuw distributiecentrum (DC) in Zaandam, recht tegenover het grootste magazijn Albert Heijn.

Het is voor de tweede keer dit jaar dat het bedrijf versneld een DC in gebruik neemt. De deuren van het nieuwe gebouw zouden eerst pas in de nazomer opengaan. Door corona groeide echter het aantal bestellingen bij Picnic extra hard. Daarom heeft de websuper nieuwe capaciteit nodig. Het DC in de Noord-Hollandse regiostad zou druk weg moeten nemen bij andere logistieke centra van de organisatie.

De grootste

Er kunnen over twee maanden zo’n vijfhonderd medewerkers aan de slag, verspreid over een oppervlakte van 20.000 vierkante meter. Hiermee is de nieuwe aanwinst het grootste DC samen met die in Apeldoorn en Berkel en Rodenrijs. De online supermarkt zegt hiermee vanuit Zaandam de groeiende vraag in Amsterdam en Noord-Holland verder te kunnen bedienen.

Gemak

Volgens Michiel Muller, medeoprichter van Picnic, is het gemak van thuisbezorgde boodschappen nog meer tot mensen doorgedrongen: “Het aantal aanmeldingen via onze app neemt nog altijd hard toe en mensen die al boodschappen door ons thuis laten bezorgen, bestellen vaker en meer.”

Bron: Levensmiddelenkrant