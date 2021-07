Princes: ‘Wij willen constante gesprekspartner voor de retailers zijn’

GOUDEN PARTNER, Categorie: Vis en visconserven, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep Winnaar: Princes

ROTTERDAM - Princes is in de prijzen gevallen! De fabrikant heeft een Gouden Partner gewonnen binnen de categorie Vis en visconserven op het criterium Meedenken op niveau assortimentsgroep. Gijs Vosmer, senior marketing manager Princes & Vier Diamanten reageert op de winst.

Gefeliciteerd, wat is jullie eerste reactie?

“We zijn trots deze award te hebben gewonnen. De categorie is een uitdagende en vraagt om constante aanscherping om de shopper te blijven bedienen; door het delen van inzichten met onze partners helpen wij hen om het assortiment te optimaliseren. De toekenning van deze prijs geeft aan dat we op de goede weg zijn en dat onze inspanningen worden gewaardeerd.”



Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar ?

“Belangrijke ontwikkeling in de categorie is de verduurzaming van het assortiment. Het aandeel van MSC-gecertificeerde vis neemt verder toe. Princes is binnen visconserven de grootste aanbieder van duurzaam gevangen vis en in de afgelopen twee jaar hebben we gewerkt aan verdere verduurzaming van het schap. Transparantie is hierbij ook belangrijk; consumenten willen weten waar hun vis vandaan komt. Door de toevoeging van QR-codes op onze verpakkingen en gebruikmaking van blockchaintechnologie, maken we de keten inzichtelijk voor consumenten.”



Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“We zien een belangrijke rol voor ons weggelegd als bron van relevante informatie en inzichten over de categorie voor onze afnemers. We willen een constante gesprekspartner zijn. Om de juiste input te kunnen leveren zoeken we naar meer contactmomenten dan enkel de geijkte afspraken. Op deze manier kunnen we inspelen op hun behoeftes of uitdagingen, zowel op korte als langere termijn.”



Hoe verleiden jullie de consument?

“Princes biedt een breed assortiment, goede kwaliteit voor een schappelijke prijs en bovendien waar mogelijk een duurzame optie. Op deze manier kan elke consumentenbehoefte worden beantwoord. Daarnaast ondersteunen we het Princes-merk al jaren in diverse media, waarmee de bekendheid en merkvoorkeur worden vergroot. Nieuw is de recent aangekondigde samenwerking met Plastic Bank. Princes ondersteunt Plastic Bank in hun missie om plastic te verwijderen uit kustgebieden om zo oceaanvervuiling te voorkomen.”



Wat gaan jullie doen om over twee jaar weer te winnen?

“We blijven ons tot het uiterste inspannen om samen met onze partners de categorie optimaal in te vullen. Daarnaast zullen we meerdere initiatieven ontplooien om dit te ondersteunen; zal ons tonijnaanbod tegen het einde van dit jaar 100% MSC-gecertificeerd zijn en werken we naar een volledig gecertificeerd assortiment. We blijven het merk ondersteunen en meerdere innovaties staan op stapel voor de komende tijd.”

Bron: Levensmiddelenkrant