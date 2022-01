‘Pringles en Kellogg’s uit schappen bij Jumbo’

VEGHEL – Producten van Kellogg’s, waaronder Pringles-chips en ontbijtgranen, zijn tijdelijk niet meer verkrijgbaar bij Jumbo. Dat meldt NU.nl. Levensmiddelenkrant vroeg Jumbo naar de reden van het ontbreken van deze producten en kreeg een verklaring van de Veghelse supermarktketen over prijsstijgingen die leveranciers willen doorvoeren. “We doen geen verdere mededelingen over de inhoud van de gesprekken met leveranciers. Dit is iets tussen de betrokken partijen.”

Dat laat Laura Valks-Piessens, senior adviseur corporate communicatie bij Jumbo weten. “Ook wij worden inderdaad veelvuldig geconfronteerd met prijsstijgingen door leveranciers. Op basis van feiten en analyses bekijken we of een prijsstijging reëel is en te rechtvaardigen vanuit onderliggende prijsstijgingen voor bijvoorbeeld grondstoffen, transport en/of energie. We begrijpen dat leveranciers ontwikkelingen in deze kosten verwerken in de inkoopprijs. We zien echter ook dat er leveranciers zijn die het argument van inflatie gebruiken om hun marges te verhogen. Extra prijsverhogingen door leveranciers bovenop (hun) kostenstijgingen zijn onwenselijk omdat dit de inflatie onnodig verder aanwakkert.” De formule berekent de prijsstijgingen naar eigen zeggen niet zomaar door naar de klant, aangezien die van Jumbo lage prijzen verwachten ondanks de competitieve markt. “Voor een deel gaan de inkoop prijsstijgingen daarom ten koste van onze marge.”

Kellogg’s was niet bereikbaar voor commentaar.

Update: inmiddels heeft Kellogg's in een reactie laten weten 'geen commentaar te kunnen geven op lopende contractuele besprekingen. Jumbo is een belangrijke partner en wij werken aan een oplossing voor deze situatie.'

Prijzenoorlog

Het is niet de eerste keer dat de prijsonderhandelingen hebben geleid tot (tijdelijk) lege schappen dit jaar. Eerder ontbraken producten van Nestlé en Ad van Geloven tijdelijk in de schappen van Albert Heijn.

Bron: NU.nl / Levensmiddelenkrant.nl