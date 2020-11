Remark Groep bouwt door onder Vision Healthcare

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Persoonlijke verzorging, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: Remark Groep

GOUDEN PARTNER AWARDS | ROGAT - Remark Groep wint op rendement in de categorie Persoonlijke verzorging. De fabrikant van onder andere Jordan, Vogue, Therme en Glycerona is blij met de Gouden Partner. “Een mooie prijs, omdat het een waarderingsprijs is vanuit de keten. Dit geeft vertrouwen in een steeds complexer wordende markt”, vertelt Hayo Meijer, managing director van Remark Groep.

Het succes komt voort uit een breed portfolio met veelal lokale merken, volgens Meijer. “Die worden als challenger gezien van de grote multinationale A-merken. Onze merken zijn diepgeworteld in de categorie en hebben vaak een beter en stabieler rendement dan de merken van de multinationals, omdat wij de merken lokaal in de hand hebben. Daarnaast is een deel van ons merkportfolio actief in de Health-categorie wat in (food)retail over het algemeen voor een goed rendement zorgt.”

Ook de gevolgen van COVID-19 blijven niet onopgemerkt: “Vanuit ons ondernemers-DNA hebben we zeer snel kunnen schakelen om onze klanten snel te bedienen in een acuut veranderend landschap. Onze authentieke lokale merken, zoals onder andere Glycerona, die in deze tijd een verzwaard belang bleken te hebben, konden zo snel bij klanten terechtkomen.”



De afgelopen jaren hebben ze ook niet stilgezeten bij de Remark Groep. Op verschillende vlakken hebben ze stevig doorgebouwd. “Ten eerste blijven we hard groeien binnen de Health-categorie”, legt Meijer uit. “Met merken als Daro, Midalgan, Nestosyl en Formule W zien we een versteviging van de marktaandelen. Dat komt onder andere door succesvolle innovaties, bijvoorbeeld bij Daro (Alle Hoest Extra Sterk met Vitamine C) en Midalgan (Extra Warm + Magnesium). Daarmee zorgen we voor positieve ontwikkelingen in de retail.”

Ook structureel samen een band opbouwen met foodretailers ziet hij als een groot belang. “De langetermijnrelatie is voor ons cruciaal”, verduidelijkt Meijer. Daarnaast geeft hij aan dat de fabrikant voor persoonlijke verzorging ook nog lang niet uitontwikkeld is. “Duurzaamheid en groen is onmiskenbaar de grootste trend momenteel. Met de in Europa actieve Vision Healthcare groep, waar Remark sinds 2018 onderdeel van uitmaakt, kijken we onder andere gezamenlijk naar hoe we groene, duurzame initiatieven kunnen ontwikkelen. Deze focus heeft onder meer gezorgd voor een Green Clean-concept van ons merk Jordan, dat voor 100 procent bestaat uit gerecycled plastic en natuurlijke grondstoffen. Ook zijn we bij Therme overgegaan op verpakking gemaakt van suikerriet, waardoor de tubes volledig bestaan uit bio-plastic.”

Alexander Boselie

Online verkoopmanager bij Jumbo over Remark Groep:

Volgens Alexander Boselie is Remark Groep een prettige groep om mee samen te werken. “Ze hebben een directe en pragmatische aanpak. Dat zorgt voor een fijne algemene samenwerking met het bedrijf.” Ook denkt de fabrikant ook mee met waar Jumbo naartoe wil. “Ze zijn goed in het vanuit de klant kijken waarop we kunnen samenwerken vanuit het merkportfolio.”

Dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.