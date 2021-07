Remia: ‘Wij hebben een altijd gevulde innovatiemachine’

GOUDEN PARTNER 2021, Categorie: Snacksauzen, Criteria: Omzetprestatie en Rendementsbijdrage, Winnaar: Remia

DEN DOLDER - Remia wint een Gouden Partner in de categorie Snacksauzen. “Wat een mooie bevestiging dat we samen met onze handelspartners de juiste weg zijn ingeslagen. Bij Remia werken we elke dag aan nieuwe producten en relaunches waar zowel de consument als de retailer waarde aan hecht”, aldus Chris Ek, sr. brand manager bij Remia.

Wat is de sleutel tot jullie succes?

Ek: “We hebben een altijd gevulde innovatiemachine waarmee we altijd de lekkerste willen zijn en tegelijkertijd ook stappen zetten op duurzaamheid en verantwoord genieten. Als gevolg daarvan hebben we een succesvolle relaunch van de Remia Satésaus en Snacksauzen gedaan en ook een Fritessaus ZERO en American BBQ Black Jack ZERO neergezet. Dit allemaal in een duurzamere verpakking met bijvoorbeeld een afritsbare sleeve.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar met betrekking tot de categorie Snacksauzen?

Remco van Miltenburg, sales manager: “In de afgelopen twee jaar heeft Remia bijna alle merken en segmenten onder handen genomen. We zijn dus constant bezig de consument te verrassen met bijzondere smaken, denk aan de wereldsauzen van Yildriz. Daarnaast hebben de American BBQ-sauzen een vlucht genomen en zijn we er zoals gezegd in geslaagd om grote stappen te zetten op suiker- en zoutreductie en op verduurzaming van de verpakking.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op dit succes?

Van Miltenburg: “Geef de juiste producten de ruimte, verras de consument en speel in op de stijgende temperaturen wanneer de barbecues weer aan gaan. Maar vergeet vooral de momenten niet waarop de fondues weer uit de kast komen. Help ons daarnaast om de consument te stimuleren verantwoorder en duurzamer te kiezen.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

Van Miltenburg: “Door samen met de retailers te zoeken naar wat beter kan en hoe we het best aansluiting kunnen zoeken op de doelstellingen van de formules. Remia is een flexibel en wendbaar bedrijf, waardoor we vaak snel kunnen schakelen om dingen mogelijk te maken.”

De promotiedruk blijft hoog. Hoe verleiden jullie de consument?

Van Miltenburg: “De promotiedruk in onze categorie is met 18 procent niet extreem hoog. Daarbij is dit juist een belangrijk middel om op het juiste moment de consument te verleiden. Het verschilt uiteraard per merk en het blijft in ieders belang promotie verantwoord te blijven inzetten.”



Martijn Vlastuin

Operationeel directeur bij AH Van den Tweel over Remia:

“Remia is de nummer 1 in sauzen. Ze zijn een partner die continu blijft vernieuwen en verrassen. De producten van Remia zijn niet weg te denken uit onze schappen.”



Bron: Levensmiddelenkrant