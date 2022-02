RIVM stelt grenswaarden aan zout, suiker en verzadigd vet in

DEN HAAG – Nederlandse volwassenen krijgen teveel zout binnen volgens het nieuwste rapport van het RIVM. Middels de Nationale Aanpak Product Verbeteringen (NAPV) wil het ministerie van VWS fabrikanten aansporen om de samenstelling van voedingsmiddelen verbeteren.

Nederlandse mannen en vrouwen van 31 tot 50 jaar in het noorden van het land kregen in 2020/2021 zo’n 13 procent minder zout binnen dan in 2006/2007. Toch ligt dit nog boven de dagelijks aanbevolen hoeveelheid van 6 gram per dag. Mannen krijgen gemiddeld 11 gram per dag binnen en vrouwen meer dan 8 gram. Het RIVM meldt dat ‘te veel zout eten kan een hoge bloeddruk veroorzaken, wat de kans op hart- en vaatziekten vergroot.’ Al sinds 2006 neemt de overheid maatregelen om zout in bewerkte voedingsmiddelen te verlagen. Er wordt nu gekozen voor een nieuwe aanpak, de NAPV moedigt fabrikanten aan hun producten gezonder te maken.

Zout, suiker en verzadigd vet

De NAPV gaat dit jaar van start. Onderdeel hiervan zij de drie grenswaarden voor voedingsmiddelen opgesteld door het RIVM (laag, midden en hoog). Het doel is dat in 2030 per productgroep de helft van de producten tot de beste categorie behoort en maximaal tien procent tot de slechtste. Aan de hand van de grenswaarden kunnen fabrikanten stap voor stap verbeteringen doorvoeren. De waarden zijn bepaald op basis van de huidige hoeveelheden zout, suiker en verzadigd vet. De huidige criteria zijn opgesteld met gegevens van producten in supermarkten. De ambitie is om dit uit te breiden naar alle bewerkte voedingsmiddelen in bijvoorbeeld restaurants. Een ander voornemen binnen de NAPV is het kleiner maken van porties en de samenstelling van kant-en-klare maaltijden verbeteren. De NAPV is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops