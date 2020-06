Roland van Bommel naar Amber Beverage Group

LUXEMBURG – Amber Beverage Group (ABG) heeft Roland van Bommel benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Roland van Bommel is momenteel lid van de Raad van Commissarissen van Asahi Beverages Oceania, dat deel uitmaakt van de in Tokio gevestigde Asahi Group Holdings Ltd.

Van Bommel heeft ervaring als voorzitter van de Raad van Bestuur van WhistlePig LLC, producent van superieure rye whisky, Chief Executive Officer voor William Grant & Sons Ltd en Chief Executive van Maxxium Worldwide. Wat dat betreft is zijn aanstelling een logische: ABG is producent, distributeur, logistiek dienstverlener en retailer van dranken.

ABG heeft momenteel meer dan 200 merken in haar portefeuille in meer dan 185 markten. Het bedrijf opereert internationaal vanuit haar hoofdkantoor in Luxemburg en via haar productie- en distributiebedrijven in Rusland, Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Oostenrijk en de Baltische staten, haar historische thuisbasis.

Superpremium

“Roland's ervaring als ceo van Maxxium en William Grant & Sons is voor ons van grote waarde”, aldus Mark Garber, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABG. “Hij heeft met succes een aantal belangrijke route-to-markets gerealiseerd en heeft merken als Sailor Jerry en Hendrick's ontwikkeld. Roland was van onschatbare waarde voor WhistlePig, vanwege zijn aandeel in de opbouw van een superpremium whiskymerk.” Van Bommel: “Ik geloof dat mijn ervaring van waarde kan zijn in deze belangrijke fase van verdere groei en uitbreiding.”

Bron: Levensmiddelenkrant