Spadel: ‘Het is belangrijk dat we alles doen om duurzaam te ondernemen’

GOUDEN PARTNER, Categorie: Frisdranken, Criterium: Rendementsbijdrage, Winnaar: Spadel

MADE - Het hoogtepunt van de afgelopen twee jaar? Daar hoeft sales director Home Meta van Woerden niet lang over na te denken. Recent werd Spadel B Corpgecertificeerd en kreeg het de hoogst mogelijke certificering voor waterbeheer. “Alles wat we te bieden hebben, danken we aan de natuur”, stelt Raats. Dat die beschermd moet worden, staat dus buiten kijf. Maar de certificering voegt ook waarde toe en draagt bij aan de groei van de categorie. Daar zijn de handelspartners ook weer mee geholpen. Met als gevolg: Spadel wordt verkozen tot Gouden Partner.

Van harte gefeliciteerd, jullie hebben de Gouden Partner gewonnen! Wat betekent deze prijs voor jullie?

“Het betekent veel voor ons, want het is een mooie waardering vanuit onze partners voor inspanningen die wij leveren ten behoeve van het bouwen aan de frisdrankcategorie. We willen die samen met de retailers op een duurzame manier laten groeien, onder andere door het toevoegen van nieuwe concepten. Daarnaast wordt de focus die wij leggen op het monitoren van retailermarge gewaardeerd, alsmede de promoanalyses die we regelmatig doen om de effectiviteit en output van onze promoties te verbeteren.”

Hoe gaan jullie om met de geopolitieke gebeurtenissen? Wat merken jullie daarvan?

“Natuurlijk merken wij ook dat de (grondstof )kosten flink stijgen. Dit zorgt ervoor dat we kritisch moeten kijken naar investeringen. Uiteraard blijven we continu de juiste afweging maken, zodat dit niet ten koste gaat van categoriewaarde en retailermarge. We blijven daarom ook investeren in ons portfolio en ons merk Spa®. Daarnaast had de pandemie natuurlijk veel impact op ons out-of-homekanaal.”

Als jullie kijken naar de afgelopen twee jaar, wat is dan écht een hoogtepunt?

“Dat we recent B Corp-gecertificeerd zijn. Dat we deze certificering hebben gekregen, is vooral te danken aan onze brede inzet en aanpak, waaronder ook concrete acties voor de consument. Zoals het gebruik van 100 procent rPET-flessen. Of meer globaal: de 100 procent CO2-neutraliteit en de bescherming van natuurgebied de Hoge Venen in Spa (België). Met de toekenning van het platina AWS-label (Alliance for Water Stewardship) kreeg Spa® bovendien de hoogst mogelijke certificering voor duurzaam waterbeheer. Alles wat we te bieden hebben, danken we aan de natuur. Daarom is het zo belangrijk dat we alles doen om duurzaam te ondernemen en de natuur te beschermen.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op jullie succes?

“Door continu waarde toe te voegen aan ons assortiment, zoals bijvoorbeeld met de nieuwe Spa® Reine 5 liter Eco Pack, en te blijven investeren in het merk helpen we ondernemers bij positionering en groei van de totale categorie.”

Hoe kijken jullie naar de samenwerking met opkomende kanalen zoals flitsbezorgers? Hoe gaat dat? Zit daar meer in voor de toekomst?

“Uiteraard investeren wij in de samenwerking met flitsbezorgers, aangezien dit een snelgroeiend kanaal is. We zien dat hier ook specifieke interesse in is vanuit de doelgroep. We zagen overigens jaren geleden al dat online een belangrijk kanaal is voor de toekomst; door hier een voortrekkersrol in te nemen, heeft Spa® een bovengemiddeld aandeel weten te veroveren.”

“De dranken van Spadel zijn een vaste waarde op het waterschap. Mooi dat er ook steeds meer verfrissende smaken voor de zomer zijn.”

Kevin Maijenburg, manager vers AH Jos van den Berg

Bron: Levensmiddelenkrant

