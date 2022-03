Supermarkten gaan blik inzamelen

LEIDSCHENDAM – Naar aanleiding van de zorgen die meerdere partijen hebben geuit rondom de inzameling van blik hebben CBL en FNLI besloten om blikjes in te zamelen in de supermarkt. De twee partijen gaan samen met de stakeholders kijken hoe dit eruit zal gaan zien.

Vanaf 31 december 2022 wordt statiegeld ingevoerd op blikjes. Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft in opdracht van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) gewerkt aan het opzetten van een innamesysteem. Volgens het CBL ontvangen supermarkten adequate vergoeding voor het verwerken van blik. Toch is inname bij supermarkten niet toekomstbestendig volgens de branchevereniging: “Omdat supermarkten de groei van retourverpakkingen niet blijvend in de winkel kunnen opvangen, wil het CBL – samen met alle stakeholders – een nieuw, landelijk inzamelsysteem opzetten waarmee in de toekomst ook andere verpakkingen en producten kunnen worden ingezameld. Een dergelijk systeem is noodzakelijk in de transitie naar een circulaire economie.”

Verbindende rol

Marqt en Ekoplaza spraken zich deze week uit voor verbindende rol van supermarkten in het innamesysteem. Experts van consultancybureau Eunomia (in opdracht van Recycling Netwerk Benelux) gaven aan weinig vertrouwen te hebben in het plan om blik in te nemen.

Bron: Levensmiddelenkrant