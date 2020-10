Swinkels Family Brewers betreedt de Hard Seltzer markt

LIESHOUT – Met ‘Spijked&’ wil Swinkels Family Brewers zijn plek veroveren op de snel groeiende Hard Seltzer Markt. “Onze Seltzer speelt in op de groeiende trend van de moderne consument”, zo stelt Gijs Swinkels, CCO bij Swinkels Family Brewers. De vier Spijked&-smaken zijn vanaf donderdag 22 oktober verkrijgbaar in Nederland.

Spijked& is alcoholisch bruiswater met 4,7 procent en vijf keer gedistilleerde alcohol. Het bevat slechts 65 Kcal en minder dan 1 gram suiker per 250ml blik. Spijked& is veganistisch en glutenvrij en verkrijgbaar in vier smaken: Lemon, Cherry, Wild Berries en de eerste in zijn soort: Seaweed. De Seaweed variant is, naast verrassend lekker, een integraal onderdeel van de positionering van het Spijked& merk; ‘More than a Hard Seltzer’. Voor dit nieuwe merk is Swinkels Family Brewers namelijk een samenwerking aangegaan met The Seaweed Company, om een bijdrage te leveren aan het herstel van de oceaan.

The Seaweed Company

Spijked& heeft een uitgesproken maritieme uitstraling, wat naadloos aansluit bij de nieuwe en grensverleggende samenwerking met The Seaweed Company. Swinkels Family Brewers gaat in zee met deze scale-up om duurzame zeewierteelt onder de aandacht te brengen. Zeewier heeft een belangrijke rol in het herstel van de oceaan en voor elk verkocht blik Spijked& wordt bijgedragen aan een nieuw stuk zeewierboerderij ter grootte van een A4 om zo de zeewierteelt verder te ontwikkelen.

“We zijn erg enthousiast over de samenwerking met Spijked& en de kans om meer zeewierboerderijen te bouwen”, aldus Joost Wouters, SeaEO bij The Seaweed Company. “Zeewier levert een belangrijke bijdrage aan het herstel van onze oceanen. Het heeft geen land, kunstmest of zoet water nodig om te groeien, neemt veel CO2 op en het verrijkt de biodiversiteit. We kijken er naar uit om samen met Spijked& meer zeewierboerderijen te bouwen en de cultivatie van deze unieke onbenutte natuurlijke hulpbron te versnellen."

Swinkels Family Brewers

Investeren in duurzame initiatieven is volgens Swinkels belangrijk voor het familiebedrijf. “We denken in generaties, niet in jaren. Deze focus heeft ertoe geleid dat we de samenwerking met The Seaweed Company zijn gestart. Dit past perfect in onze duurzaamheids- en circulariteitsstrategie.” Daarnaast is de Hard Seltzer markt bewust gekozen om zijn groeipotentieel. “Spijked& speelt in op de groeiende trend van de moderne consument, die steeds vaker merkkeuzes en beslissingen neemt die passen bij hun levensstijl en overtuigingen. Het Hard Seltzer-assortiment van Spijked& is een ‘better-for-you’ alternatief voor de gezondheids- en milieubewuste consument die op zoek is naar een verfrissend alcoholisch drankje die zowel caloriearm als smaakvol is.”

Voor consumenten is het Spijked& online te koop op www.spijked.com. Klanten kunnen het bestellen via Swinkels Family Brewers en Bier&cO. Het merk gaat vanaf november ook de grens over naar het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Begin 2021 zal het ook verkrijgbaar zijn in Zweden en IJsland.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops