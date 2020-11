Melitta: van basisaanbod naar ‘oplossing op maat’

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Papier, Criterium: Succes van introducties, Winnaar: Melitta Nederland

GOUDEN PARTNER AWARDS | GORINCHEM - Melitta is naar eigen zeggen bijzonder blij met de verkiezing tot Gouden Partner. Brand manager Toppits Benelux Jeroen Inghels: “Het is een echte blijk van waardering van de handelspartners en geeft de fabrikant van folies het vertrouwen om ook de komende jaren de categorie verder aan te passen.”

Waarom zijn jullie in jullie optiek in de categorie papier (folies) verkozen tot Gouden Partner?

“In het verleden werd de categorie van folies en zakken een beetje stiefmoederlijk behandeld. Als supermarkt moest je wel een aanbod hebben, maar een basisassortiment leek voldoende. Samen met de inzichten van de category managers hebben we deze categorie aangepast naar de noden van de hedendaagse consument. De ondersteuning die we gezamenlijk aan de categorie geven, beginnen hun vruchten af te werpen. De Toppits folies vormen nu ontegensprekelijk het hart van de categorie. Meerdere retailers doen een beroep op onze kennis hiervan. De uitdagingen om de categorie op het vlak van plasticen aluminiumfolies duurzamer te maken, willen we samen met de category managers aangaan. Ook op dit vlak blijven we inspelen en innoveren op de wensen van de consument.”

En waarom zijn jullie op het criterium ‘Succes van introducties’ het meest succesvol in deze categorie?

“We blijven de consument centraal stellen bij onze innovaties en dat wordt gewaardeerd. We blijven onze kennis delen met onze category managers, zodat we gezamenlijk de categorie verder kunnen laten groeien. Hierbij streven we steeds naar gezamenlijke winstgevende groei, zodat we samen voordeel halen uit de optimalisaties en introducties die we met onze partners realiseren.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee jaar de samenwerking met jullie afnemers verbeterd?

“Door onze specifieke klantanalyses bieden we een oplossing op maat die bijdraagt aan een verdere positieve ontwikkeling van de categorie. Hierbij leggen we tevens een focus op de whitespots volgens de behoefte van de consumenten.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op dit succes?

“De inspanningen die we samen met de category managers leveren, vertalen zich rechtstreeks op de winkelvloer via de promotionele ondersteuningen en optimalisaties van de schappen. Inspelen op de trends, lanceringen van nieuwe ontwikkelingen, oplossingen bieden voor de consumenten en onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot sustainability, dragen tevens allemaal bij tot traffic building in de winkels van deze ondernemers.”

Jos Janssen

Manager non-food bij Coop over Melitta Nederland:

“Zo’n twee jaar geleden hebben we samen met Melitta een goede analyse gemaakt van de categorie huishoudartikelen. Vanuit daar hebben we in kaart gebracht welk assortiment erbij hoort. Dat was een heel prettige samenwerking. Melitta kwam ook met goede adviezen, ze begrijpen daar uitstekend hoe een supermarkt in elkaar steekt. En het heeft ons niet eens veel tijd gekost!”

