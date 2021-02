Van Loon Group wil ProMessa van Coop overnemen

SON – De Van Loon Group heeft het voornemen om de aandelen van Coop Productiebedrijven, handelend onder de bedrijfsnaam ProMessa, over te nemen van Coop Supermarkten. De overname moet de groei van de slagerij stimuleren en Coop meer investeringsruimte geven.

ProMessa is een innovatieve, centrale slagerij en produceert voorverpakte vleesproducten voor diverse supermarktketens in Nederland. Zijn directeur, Harold Rouweler ziet in de Van Loon Group een goede partner om verder te groeien. “Het familiebedrijf heeft in het verleden meerdere succesvolle overnames gedaan en heeft de visie om de meest duurzame en klantgerichte producent van vleesproducten, vleesvervangers en maaltijden van Nederland te zijn. Daar sluit de filosofie en missie van ProMessa naadloos op aan.”

De transitie is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt en het advies van de ondernemingsraden van Coop en Van Loon Group. Erik van Loon, bestuursvoorzitter Van Loon Group, voorziet geen problemen van zijn kant. “De overname van ProMessa past in de groeistrategie van Van Loon Group om onze positie in de Nederlandse retailmarkt verder te versterken. Wij denken dat ProMessa onder onze hoede de ingezette groei verder kan ontwikkelen en kan profteren van synergievoordelen.”

Bron: Levensmiddelenkrant